Non sono affatto buone le notizie che apprenderà Maria Castaneda nelle puntate de Il Segreto in onda dal 25 novembre al 1° dicembre. In tale periodo, infatti, la figlia di Emilia deciderà di sottoporsi ad un ulteriore consulto medico per capire se la sua paralisi alle gambe sarà definitiva. Dopo l'attentato che è costato la vita a Maria Elena, infatti, anche Maria ha dovuto fare i conti con una terribile notizia che l'ha fatta sprofondare nella disperazione più totale.

Sarà Fernando a spingerla a non darsi per vinta, proponendole persino di lasciare la villa di Donna Francisca per sentirsi al sicuro altrove. Ma l'intervento di un luminare chiamato in causa dal Mesia non darà i risultati sperati anche se, un misterioso gesto del figlio di Olmo, lascerà presagire ad un possibile accordo segreto tra lui e il medico.

Il Segreto anticipazioni 25 novembre - 1° dicembre: Maria si trasferisce a La Havana

Le anticipazioni de Il Segreto relative al periodo dal 25 novembre al 1° dicembre rendono noto che alla villa la situazione si farà particolarmente tesa dopo la morte di Adela.

Donna Francisca, ritenuta la principale responsabile dell'incidente che è costato la vita alla moglie di Carmelo, finirà per diventare oggetto di vendetta di quest'ultimo. Fernando proporrà a Maria di andare a vivere insieme a La Havana, la tenuta che Maria Elena gli aveva comprato come regalo di nozze prima dell'esplosione. Nonostante qualche dubbio iniziale, Maria accetterà e lascerà la villa di nascosto, senza informare Donna Francisca. Anche Beltran ed Esperanza verranno allontanati per qualche tempo da Puente Viejo, i due andranno in un collegio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame Il Segreto: Fernando corrompe il medico di Maria

Oltre al trasferimento di Maria a La Havana, le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Fernando inviterà l'ex moglie a non darsi per vinta, continuando a sperare di recuperare l'uso delle gambe. Per tale ragione, contatterà un liminare esperto in paralisi agli arti inferiori che arriverà a Puente Viejo per un ulteriore consulto. Purtroppo, però, la sua diagnosi non sarà portatrice di buone notizie: Maria, a suo dire, non potrà più tornare a camminare, neppure dopo essersi sottoposta ad una operazione.

La notizia farà sprofondare la figlia di Emilia nella disperazione più totale. Ma la giovane non potrà immaginare di essersi fidata, per l'ennesima volta, della persona sbagliata. Poco dopo, infatti, Fernando ringrazierà il dottore per avere svolto a puntino il suo compito e gli consegnerà del denaro.