Le puntate de Il Segreto che verranno trasmesse dal 9 al 15 dicembre concederanno ampio spazio al triangolo formato da Elsa, Isaac e Antolina. Il lungo filone narrativo che tiene banco da mesi, infatti, giungerà al termine con il tentativo di Antolina di ottenere vendetta e la sua successiva morte in una circostanza rocambolesca. La caduta dal dirupo, dopo il suo tentativo di uccidere Isaac, non lascerà dubbi in merito al suo decesso che permetterà ai due protagonisti della telenovela spagnola di non avere più ostacoli all'orizzonte.

Nulla potrà fermare la loro felicità anche se, prima di arrivare alla resa dei conti, Antolina tenterà delle ultime disperate mosse che metteranno seriamente in pericolo la vita di Elsa e del Guerrero.

Il Segreto anticipazioni: Isaac accetta di incontrare Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate di metà dicembre segnalano che Isaac sarà molto preoccupato per le sorti di Elsa, convinto che Antolina possa rappresentare ancora un pericolo per tutti. L'ex ancella sembrerà essere sparita nel nulla ma in realtà si nasconderà in una capanna nel bosco, vivendo in condizioni quasi disumane, anche a causa della fame.

Solo successivamente, troverà un nuovo nascondiglio, trasferendosi presso la sala municipale lasciata vuota dal sindaco di Belmonte. La preoccupazione del Guerrero crescerà quando Meliton lo informerà della sparizione di un'arma. Potrebbe essere stata proprio la Ramos a compiere un simile gesto per portare a termine la sua vendetta definitiva. Poco dopo, Isaac riceverà una lettera della moglie che lo inviterà ad un incontro chiarificatore. Nonostante le esitazioni iniziali, il giovane falegname accetterà, nella speranza di liberarsi di lei una volte per tutte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame Il Segreto 9-15 dicembre: Antolina muore cadendo da un burrone

Proseguendo con le succose anticipazioni relative alle puntate de Il Segreto fino al 15 dicembre, Matias cercherà di convincere Isaac a non presentarsi all'appuntamento con Antolina, convinto che si tratterà di una nuova trappola. L'idea del Guerrero sarà quella di offrire del denaro alla donna, per convincerla a lasciare Puente Viejo una volta per tutte. Non potendo fare nulla contro tale convinzione, il marito di Marcela deciderà di accompagnare l'amico ma ben presto i suoi timori si trasformeranno in realtà.

La Ramos, infatti, tenterà di uccidere Isaac ma finirà per perdere l'equilibrio, cadendo da un dirupo. Lui tenterà, inutilmente, di salvarla ma la donna tenterà di trascinarlo giù con sé. Sarà la sua ultima disperata ricerca di vendetta. Poco dopo, il corpo senza vita di Antolina verrà trovato e localizzato in una sporgenza.