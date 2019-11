Sarà un dicembre decisamente spumeggiante quello che i telespettatori italiani de Il Segreto potranno seguire su Canale 5. Nelle trame in onda dal 9 al 15 dicembre, infatti, il filone narrativo legato al triangolo Antolina, Isaac ed Elsa giungerà alla svolta ma le novità riguarderanno anche altri protagonisti. Fernando Mesia, inizialmente sospettato per l'incidente che è costato la vita ad Adela, riuscirà a dimostrare la sua innocenza e la colpa ricadrà su un'altra persona. Tale notizia sembrerà confermare il cambiamento del figlio di Olmo, che si renderà persino disponibile ad aiutare Carmelo e Raimundo nella ricerca del possibile assassino.

Ma proprio quando ogni cosa sembrerà chiara, si vedrà una scena che toglierà ogni certezza: Fernando non sarà affatto cambiato come vorrà far credere e sarà persino intenzionato a giustificare la distruzione di Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni: il sindaco di Belmonte avrebbe ucciso Adela

Nelle prossime puntate de Il Segreto, le attenzioni di Irene e Raimundo si concentreranno su Fernando, da loro ritenuto il principale sospettato della morte di Adela. Dopo alcune indagini, però, la colpa dell'incidente verrà attribuita al sindaco di Belmonte, fatto che spingerà Ulloa a scusarsi con il Mesia per le sue precedenti illazioni.

Quest'ultimo ne sarà ben lieto, arrivando a rendersi disponibile a cercare il sindaco incriminato, che nel frattempo risulterà scomparso. Fernarndo avrà anche altro a cui pensare, impegnandosi a convincere Maria ad affidarsi alle cure della sua nuova infermiera per la fisioterapia. Ma i metodi della donna appariranno a dir poco strani, costringendo Maria a continue umiliazioni e cadute dalla sedia a rotelle. Il fatto spingerà la Castaneda a smettere di sottoporsi agli strani metodi della sua infermiera ma sarà proprio il Mesia a convincerla a lottare.

Trame Il Segreto al 15 dicembre: Fernando pianifica la distruzione di Puente Viejo

Fernando Mesia è davvero cambiato come vuole far credere? Nelle puntate de Il Segreto in onda fino al 15 dicembre, l'uomo apparirà premuroso con Maria e disponibile ad aiutare alcuni compaesani. Eppure, la scrittura di una lettera metterà in mostra la sua vera natura. Nella missiva, infatti, l'uomo pianificherà la distruzione di Puente Viejo. Ma quali saranno le sue vere intenzioni? A tal proposito sarà bene non perdere di vista la richiesta che verrà fatta a Carmelo dall'ingegnere incaricato per la costruzione del nuovo bacino idrico. Il tecnico chiederà al sindaco di potersi vedere il prima possibile per delle importanti informazioni.

Ma Leal, ancora scosso per la morte di Adela e per il conseguente desiderio di vendetta, non darà peso a questa richiesta.