Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Il Segreto che vedremo in onda dal 24 al 29 novembre in prima visione assoluta. Occhi puntati sul rapporto tra Prudencio e Lola, che si farà sempre più intrigante ma anche su Elsa, la quale dovrà sottoporsi alla tanto temuta operazione al cuore che tuttavia andrà nel migliore di modi e la ragazza potrà tornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni.

Il Segreto, gli spoiler fino al 29 novembre: scoppierà la passione tra Lola e Prudencio

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Segreto rivelano che il rapporto tra Prudencio e Lola diventerà sempre più stretto, al punto che i due passeranno insieme la loro prima notte di passione.

Vedremo, così, che i Lola e Prudencio si lasceranno andare ai loro sentimenti e finiranno a letto insieme. Riusciranno a portare avanti e a vivere questa relazione alla luce del giorno? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Nel frattempo Isaac è molto euforico perché il denaro raccolto con la colletta messa in piedi dai suoi amici e anche grazie al prestito ricevuto da Prudencio, potranno permettersi si sostenere l'operazione al cuore cui dovrà sottoporsi la bella Elsa.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che poco prima dell'operazione, quando andrà a salutare Elsa prima di vederla entrare in sala operatoria, si renderà conto del fatto di quanto sia complicata la situazione.

Elsa, infatti, non avrà molte probabilità di sopravvivere e così i due si saluteranno come se fosse davvero l'ultima volta che si vedono. Isaac passerà delle ore di attesa che sembreranno essere interminabili e soprattutto snervanti. Ad un certo punto, però, arriverà il dottor Zabaleta che si avvicinerà per rassicurarlo: in sala operatoria è andato tutto per il verso giusto.

La terribile morte di Adela

Le anticipazioni de Il Segreto al 29 novembre rivelano che nel momento in cui si risveglierà, Elsa troverà al suo fianco il suo amato e la prima cosa che gli chiederà sarà un bacio. A quel punto per la coppia può ricominciare la loro vita d'amore e di gioia. I due, però, non sanno che nelle stesse ore accadrà qualcosa di inquietante a casa loro. Antolina entrerà di nascosto nella loro abitazione e brucerà una foto di Elsa.

Cosa avrà ancora in mente per intralciare la felicità della coppia?

Nel frattempo, le trame dei nuovi episodi della soap Il Segreto in onda su Canale 5 rivelano che ci sarà un clamoroso colpo di scena che riguarderà Adela. La donna, infatti, si troverà in viaggio con Irene quando la sua automobile sarà vittima di un terribile incidente che le costerà la vita mentre Irene si salverà.