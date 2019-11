Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera spagnola Il Segreto, che vedremo in onda dal 17 al 22 novembre con una nuova serie di episodi che si preannunciano ricchi di novità e di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle trame rivelano che Donna Francisca si scaglierà duramente contro Severo, al punto da decidere la sua condanna a morte per il terribile attentato che è avvenuto in paese. Nel frattempo Antolina comincerà a raccogliere soldi per l'operazione di Elsa.

Il Segreto, le anticipazioni 17-22 novembre: Severo rischia grosso

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda dal 17 al 22 novembre rivelano che Donna Francisca si convincerà sempre di più del fatto che Severo sia il responsabile dell'attentato che è avvenuto in paese e, per questo motivo, deciderà di vendicarsi dell'uomo. La perfida signora di Puente Viejo, infatti, firmerà la condanna a morte di Severo dato che ha intenzione di farlo fuori definitivamente.

Francisca chiederà così aiuto al suo 'fido' Mauricio per portare a termine la sua vendetta anche se Raimundo non è per niente d'accorso con la decisione della donna e ritiene che Severo non sia il vero responsabile dell'attentato che è costato caro anche alla bella Maria, la quale ha scoperto di essere rimasta invalida dopo la terribile esplosione.

La figlia di Pepa è a dir poco distrutta per tale situazione: al suo fianco c'è Fernando, il quale cerca di stare vicino e le racconta il terribile momento che lui stesso ha vissuto quando è stato sulla sedia a rotelle.

Gli spoiler de Il Segreto, inoltre, rivelano che Fernando si dice sicuro del fatto che Maria riuscirà a riprendersi e potrà al più presto tornare a camminare sulle sue stesse gambe. Sarà davvero così? Lo scopriremo nei prossimi episodi della soap iberica.

Antolina decide di aiutare Elsa a raccogliere soldi per l'operazione

Per Isaac, invece, arriverà una gran bella notizia: i suoi amici stanno facendo una colletta per raccogliere denaro e pagare così l'intervento che potrebbe salvare la vita ad Elsa.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto fino al 22 novembre rivelano che anche Antolina deciderà di aiutare Elsa, dato che serve un'ingente somma di denaro per far sì che l'operazione venga effettuata.

Tuttavia l'aiuto del tutto inaspettato di Antolina finirà per far storcere il naso ad Elsa, la quale sospetta che dietro questa scelta della donna ci sia in realtà qualche brutto secondo fine.

Occhi puntati anche su Prudencio, il quale troverà Lola in lacrime e cercherà in tutti i modi di consolarla: la ragazza, però, non vuole spiegargli il motivo per il quale è a dir poco disperata e piange a dirotto.