Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto, che andranno in onda su Canale 5 dal 1° al 6 dicembre. Occhi puntati, soprattutto, su Fernando e Maria, i quali matureranno la decisione di abbandonare Puente Viejo per cambiare vita. Carmelo tenterà di vendicarsi con donna Francisca, ma finirà per colpire il bersaglio sbagliato: il suo fido collaboratore Mauricio.

Il Segreto, anticipazioni 1-6 dicembre: Fernando inganna Maria

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda dal 1° al 6 dicembre, raccontano che Maria e Fernando decideranno di abbandonare Puente Viejo e di trasferirsi a La Habana.

Una scelta che causerà loro non pochi problemi, soprattutto con donna Francisca, la quale non gradirà la decisione presa dalla sua figlioccia, ritenendosi "offesa".

Nel frattempo Fernando convincerà la figlia di Pepa a mandare i suoi due figli, Esperanza e Beltran, in un collegio situato ad Avila. In questo modo i due ragazzi potranno stare al sicuro e soprattutto saranno protetti dalla querelle nata tra il sindaco e la madrina.

I colpi di scena, però, non finiranno qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Segreto, che saranno trasmesse su Canale 5 fino al 6 dicembre, riportano che Maria verrà visitata da un medico rinomato, arrivato appositamente dalla Germania.

Il luminare darà il suo parere in merito alla disabilità alle gambe, a cui la donna deve far fronte dopo l'esplosione avvenuta durante le nozze di Fernando. Il medico, però, verrà corrotto proprio da quest'ultimo e dopo aver visitato Maria le comunicherà che non potrà più a camminare. Una notizia a dir poco sconvolgente, che porterà la donna a non reagire bene

Mauricio viene ferito da Carmelo

Le vicende de Il Segreto proseguiranno anche con Lola, che in tutti i modi proverà a tenere nascosto il suo legame con donna Francisca, ma Prudencio comincerà a sospettare qualcosa.

L'uomo, infatti, non riuscirà a capire perché Lola mantenga sempre le distanze da lui e per tale motivo deciderà d'indagare, per cercare di scoprire cosa si nasconde dietro gli atteggiamenti ambigui della ragazza.

Occhi puntati anche su Carmelo, il quale sta facendo i conti con la terribile morte di Adela. L'uomo vuole capire se l'auto in cui si trovava la moglie è stata manomessa, per questo chiederà l'intervento di un perito per effettuare delle verifiche sulla macchina incidentata. Quando scoprirà che la macchina è stata sabottata, deciderà di vendicarsi contro donna Francisca (che ritiene responsabile del suo lutto) e per questo motivo metterà a punto un attentato contro di lei.

Peccato, però, che la vittima di questa vendetta sarà Mauricio, che rimarrà ferito dopo essere stato colpito da Carmelo da alcuni spari di arma da fuoco.