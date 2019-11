Le attuali puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, stanno concedendo ampio spazio alle gravi condizioni di salute di Elsa Laguna, costretta a lottare tra la vita e la morte a causa di una malattia cardiaca. Se in un primo momento la donna penserà di non avere speranze di guarigione, con il passare del tempo si prospetterà per lei una nuova possibilità, ovvero quella di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.

Ci sarà bisogno, però, di una ragguardevole somma di denaro per l'operazione, cifra di cui né Elsa, né Isaac avranno nelle proprie disponibilità. Sarà allora che gli abitanti di Puente Viejo daranno vita ad una raccolta fondi per ottenere il risultato sperato e, sorprendentemente, a loro si aggiungerà anche l'aiuto di Antolina. Anche in questo caso, però, il denaro potrebbe non bastare, tanto che Isaac finirà per interpellare Prudencio.

Il Segreto anticipazioni: Antolina offre ad Elsa 800 pesetas

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Elsa riceverà una notizia insperata in merito al suo futuro: solo una costosa e pericolosa operazione al cuore potrà darle la speranza di guarire. Sarà allora che Isaac si metterà alla disperata ricerca del denaro di cui lui e l'amata avranno bisogno: si tratterà di ben 4000 pesetas che non saranno facili da reperire.

Alcuni compaesani correranno subito in suo soccorso: Adela, Matias e Marcela si daranno da fare organizzando una colletta e alcuni eventi a Puente Viejo che potranno essere utili per raggiungere la cifra desiderata. Ma, nonostante l'impegno e la generosità di tutti, saranno soltanto 2000 le pesetas che arriveranno tra le mani di Isaac. Come fare a questo punto ad ottenere le altre 2000? Sarà allora che il peggior incubo della Laguna si ripresenterà.

Antolina, che si era allontanata dal paese per qualche giorno, arriverà dalla rivale annunciando di volerle dare 1200 pesetas. Isaac ed Elsa non sapranno se accettare o meno, preoccupati che la Ramos abbia in mente dei nuovi intrighi, ma alla fine scenderanno 'a patti con il diavolo'.

Trame Il Segreto: Elsa può farsi operare

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, Elsa e Isaac non riusciranno a raggiungere la cifra di 4000 pesetas necessarie per la costosa operazione al cuore.

Solo una possibilità, a questo punto, sarà ventilata per raggiungere il loro obiettivo: chiedere un prestito a Prudencio, sfruttando la sua seconda attività di usuario. Nonostante l'esitazione iniziale, il fratello di Saul alla fine accetterà. Non ci sarà tempo da perdere per salvare la vita ad Elsa, che si sottoporrà al delicato intervento. Tutto sembrerà andare per il meglio, almeno fino a quando irromperà di nuovo la crudeltà di Antolina, che causerà una crisi respiratoria alla sua storica rivale.