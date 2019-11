Continuano le emozioni e i colpi di scena nelle nuove puntate de Il Segreto e che andranno in onda su Canale 5 partire da domenica 10 novembre. Le anticipazioni riguardanti gli episodi dal 10 al 15 novembre prossimi infatti svelano che Puente Viejo sarà ancora sconcertato dopo il terribile attentato avvenuto alle nozze di Fernando e che è costato la vita a Maria Elena. Maria invece, rimasta gravemente ferita, riceverà una cattiva notizia dal dottor Zabaleta, il quale la informerà che ha perso l'uso delle gambe.

Isaac intanto scoprirà la verità sulle condizioni di salute di Elsa e i due ragazzi verranno a sapere che un'operazione a cuore aperto potrebbe salvare la vita alla Laguna. Donna Francisca nel frattempo indaga su quanto avvenuto al ricevimento nuziale e arriverà ad incolpare Severo.

Il segreto, anticipazioni 10-15 novembre: Maria paralizzata dopo l'attenato

Tutta Puente Vejo sarà ancora sotto choc dopo lo scoppio dell'ordigno al ricevimento nuziale di Mesia che ha portato morti e feriti.

La sposa, come già sappiamo, è deceduta lasciando vedovo Fernando, mentre Matias e Maria sono rimasti feriti gravemente. Il locandiere verrà sottoposto ad un delicato intervento all'occhio, che sembrerà essere riuscito. La Castaneda invece, dopo giorni di incoscienza, riuscirà a risvegliarsi, ma dovrà fare i conti con una terribile realtà. Il dottor Zabaleta infatti, comunicherà che la giovane ha perso l'uso delle gambe e quindi sarà costretta su una sedia a rotelle. Maria, come rivelano gli spoiler, reagirà malissimo alla notizia.

Il segreto, spoiler dal 10 novembre: Elsa potrebbe salvarsi, donna Francisca incolpa Severo

Le anticipazioni relative ai nuovi episodi, svelano che Isaac capirà che Elsa gli sta nascondendo qualcosa e scoprirà la verità sul suo stato di salute. Il dottor Zabaleta informerà la Laguna e il Guerrero che un luminare di Madrid potrebbe risolvere il problema cardiaco della ragazza e i due giovani, senza esitare, si metteranno in viaggio per un consulto.

Lo specialista dirà loro che Elsa potrebbe salvarsi grazie ad un'operazione a cuore aperto, che comporterà però una spesa di 4000 pesetas. Adela, nel tentativo di aiutare i due innamorati, organizzerà una colletta, riuscendo a raccogliere 1000 pesetas. Anche Matias vorrà aiutare l'amico e organizzerà la proiezione del film che vede come protagonista Mariana, nella piazza di Puente Viejo. Proprio durante la proiezione, Antolina tornerà a sorpresa in paese.

Donna Francisca nel frattempo, sarà alla ricerca del responsabile dell'attentato e i suoi sospetti ricadranno su Severo, anche se non avrà le prove per dimostrare la sua colpevolezza. La Montenegro, accecata dall'odio e dalla sete di vendetta per quanto accaduto a Maria, si appresterà a studiare un diabolico piano contro il suo acerrimo 'nemico'.

Questo e molto altro nelle nuove puntate de Il segreto, che andranno in onda dal 10 al 15 novembre prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 16:10.