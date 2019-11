Le prossime puntate de Il Segreto continueranno a concedere ampio spazio al filone narrativo legato ad Elsa ed Isaac alle prese con la loro storica antagonista Antolina. Quest'ultima farà ritorno a Puente Viejo dichiarando di essere cambiata e consegnando al marito ben 1200 pesetas che potranno essere utilizzate per l'operazione della Laguna. Il falegname, comunque, faticherà a credere che la moglie si sia davvero pentita per le sue malefatte e continuerà a tenere gli occhi aperti, precisando di non voler avere a che fare con lei.

Solo in seguito, però, un intervento inaspettato di Antolina gli farà cambiare idea al punto da spingerlo a chiedere alla donna di aiutare Elsa durante un suo breve viaggio fuori paese. La Ramos verrà così accolta nella casa in cui un tempo viveva con Isaac.

Il Segreto anticipazioni: Antolina salva la vita ad Elsa

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Isaac ed Elsa, pur non credendo al cambiamento di Antolina, accetteranno il denaro che verrà aggiunto a quanto il loro possesso.

Alla fine, anche grazie al prestito di Prudencio, l'operazione verrà eseguita e tutto sembrerà andare per il meglio. All'improvviso però una nuova crisi cardiaca spaventerà la malata e il dottor Zabaleta le chiederà di assumere alcune gocce in grado di superare l'emergenza. In occasione di un breve viaggio di Isaac, la Laguna si troverà così a correre una nuova situazione di pericolo e, a sorpresa, sarà Antolina ad aiutarla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Quest'ultima, che avrebbe potuto approfittarne per liberarsi della rivale, le darà le gocce salvavita, permettendole di superare la crisi respiratoria. Sarà allora che la fiducia nei suoi confronti crescerà, tanto che Isaac accetterà di concederle una seconda e ultima possibilità.

Trame Il Segreto: Antolina viene accolta da Isaac ed Elsa

L'intervento di Antolina durante la crisi di Elsa spingerà Isaac a credere nel suo cambiamento.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano, infatti, che il Guerrero riaccoglierà in casa la moglie alla quale chiederà di occuparsi delle faccende domestiche e di aiutare la Laguna nell'assunzione dei medicinali. La Ramos accetterà, pur faticando a nascondere una certa frustrazione quando sarà testimone di gesti romantici tra la coppia. Guai, però, a pensare che la vicenda non sia destinata a riservare nuove sorprese.

Quando, infatti, Isaac sarà costretto ad allontanarsi da Puente Viejo di nuovo, la pericolosa biondina non riuscirà più a nascondere il suo vero volto, evitando di aiutare Elsa come avrebbe dovuto. Durante una crisi, infatti, rifiuterà di farle assumere le gocce prescritte dal medico. Ma questa volta, la sua storica rivale e Isaac potrebbero essere più furbi di quanto da lei previsto.