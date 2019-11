Arrivano nuove anticipazioni sulla soap Il Segreto che vedrà uno dei personaggi principali in serio pericolo. Si tratta di Francisca, da tempo nelle mani della perfida Isabel. La Marchesa continuerà ad avvelenare la Montenegro, sottovalutando il fatto che, se dovesse essere scoperta, il castigo sarebbe tremendo. Intanto, gli operai continueranno a piangere la morte di Cosme, che ha perso la vita dopo l'incidente in miniera. Che cosa succederà dunque nelle puntate spagnole della soap in onda su Canale 5?

Isabel avvelena Francisca per impedirle di fuggire

In particolare, le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che la Marchesa verrà a sapere che la Casona non è più in vendita. A quel punto, Francisca deciderà di andarsene, non avendo più nulla da spartire con l'algida Isabel e desiderando ricongiungersi con l'amato Raimundo Ulloa. La donna però non avrà alcuna intenzione di lasciarsi scappare una preda così preziosa, almeno non adesso.

Sarà a quel punto che la Marchesa si giocherà il tutto per tutto, avvelenando il caffè dell'ignara Montenegro. Francisca inizierà così ad accusare delle forti emicranie, accompagnate a estrema debolezza. Il suo stato pietoso preoccuperà Antonita, che informerà immediatamente il Marchese.

Il nobile consiglierà ad Antonita di somministrare alla preziosa ospite delle pillole contro il mal di testa che, tuttavia, non sortiranno effetto.

Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, la povera Montenegro non avrà alcun miglioramento. Dietro le sue condizioni pessime di salute si nasconde ovviamente Isabel, che continuerà ad aggiungere alle bevande di Francisca del potente veleno. Il suo scopo è quello di renderla incapace di intendere e volere, in modo che non si allontani dalla sua tenuta. Ci si chiede chi potrà togliere dai guai la Montenegro. L'unica speranza sembra essere Raimundo, sempre che arrivi in tempo per salvare la sua amata moglie.

Damian affranto per la morte di Cosme

L'ambigua Isabel dovrà fare i conti anche con la rabbia degli operai dopo la morte di Cosme. Damian sarà colui che ne soffrirà di più. L'incidente in miniera poteva essere evitato, se solo si fossero impiegate adeguate misure di sicurezza. Questa sarà la tesi che sosterrà Inigo e che farà crescere il malcontento tra i colleghi del povero Cosme. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Isabel dovrà fare i conti anche con la furia dei suoi sottoposti, che non sono disposti a dimenticare la tragedia.

Damian in primis sarà pronto a vendicare la morte di Cosme. Sarà lei il capro espiatorio? Di certo, la situazione a Puente Viejo non sarà delle più semplici.