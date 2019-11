La nuova fiction, con Megan Montaner, "La caccia-Monteperdido" ha esordito domenica scorsa ottenendo un buon riscontro di pubblico, la seconda puntata andrà in onda il 17 novembre. Le anticipazioni di questo nuovo appuntamento parlano dei primi sospettati della scomparsa di Lucia, le indagini sono dirette su Alvaro. La prima puntata e le successive possono essere riviste su Mediaset On Demand.

Anticipazioni secondo appuntamento de 'La caccia'

Domenica scorsa è stata mandata in onda la prima puntata della fiction con Megan Montaner, La caccia. Ana.(una bimba rapita con un'altra compagna di giochi) ricompare dopo molti anni, ma di Lucia non si ha alcuna traccia e dalle indagini sulla sparizione della ragazza si arriva a sospettare di Alvaro, il padre di Ana.

L'uomo chiede a Elisa di aiutarlo, ma la giovane per tutta risposta si reca dalle autorità e rivela dettagli sul caso a Sara Campos, la poliziotta che sta seguendo le indagini insieme al tenente Santiago Bain.

Alvaro ha una reazione violenta prima verso Elisa, perché ha parlato con le autorità, e poi verso Gaizka, che avrebbe potuto fornirgli un alibi e non l'ha fatto. La figlia Ana, dopo aver assistito all'aggressione nei confronti di Gaizka, scappa impaurita.

Joaquin il padre di Lucia, visto che le indagini stanno proseguendo a rilento e senza alcun sviluppo ormai da anni, decide di offrire del denaro a chi lo aiuterà a ritrovare la figlia.

Trama e info repliche Mediaset On Demand

La trama della fiction narra della scomparsa di due bimbe di undici anni, dopo anni di silenzio (e senza che le ricerche portino a risultati sui fatti che hanno determinato la loro sparizione) riappare una di loro.

Il caso della scomparsa delle bambine, ammantato dal mistero, viene seguito da Sara Campos, che è interpretata da Megan Montaner, e Santiago Bain, interpretato da Francis Lorenzo.

La prima puntata della fiction di origini spagnole ha superato l'11,7% di share seguita da 2,5 milioni di telespettatori, un modesto inizio per la serie diretta da Salvador Garcia Ruiz ed Alvaro Ron. La storia è tratta dal romanzo di Augustin Martinez, in cui si narrano le vicende di due bimbe segretate per anni di cui non si sa più nulla per tanto tempo finchè riappare una di loro, e viene ritrovato il posto dove venivano tenute nascoste tra i Pirenei.

La prima puntata, già andata in onda, può essere seguita in replica su Mediaset On Demand, la pagina web è disponibile anche in app scaricabile su smartphone, tablet e pc. Per poter seguire la prossima puntata in streaming o rivedere in replica (la prima e/o le successive puntate) è necessario comunque registrarsi e confermare nella propria mail il link di avvenuta registrazione. Grazie alle credenziali si possono visionare tanti video, info utili e le repliche disponibili di tutti i programmi di Canale 5.

Il prossimo appuntamento con Megan Montaner andrà in onda il 17 novembre intorno alle 21:20 circa su Canale 5.