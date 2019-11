Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la terza stagione della fiction L'Isola di Pietro che vede protagonista l'amatissimo Gianni Morandi nei panni del medico che ha fatto appassionare milioni di spettatori anche quest'anno. La serie sta per avvicinarsi verso il gran finale di questa edizione e il prossimo venerdì 15 novembre verrà trasmessa la quinta puntata, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti. In particolar modo vedremo che la piccola Anna verrà rapita e si troverà in serio pericolo.

La piccola Anna viene rapita

Le anticipazioni sulla quinta puntata de L'Isola di Pietro 3 che andrà in onda venerdì prossimo su Canale 5 rivelano che ci sarà un durissimo colpo di scena che riguarderà la piccola Anna, la quale verrà rapita da Irene Manca. La donna, infatti, porterà via la bambina e poco dopo si perderanno le sue tracce. Le ricerche proseguiranno senza sosta: Diego non si arrende e cercherà di ritrovarla a tutti i costi anche con l'aiuto di Pietro.

Nel frattempo vedremo che la situazione sentimentale tra Elena e Valerio sembra avviata ad un chiarimento. I due, infatti, sembrano di nuovo vicini ma col passare del tempo la situazione tornerà a peggiorare. Gli spoiler della fiction di Canale 5, infatti, rivelano che più la relazione tra i due diventerà seria, più ci saranno delle complicazioni che si riveleranno difficili da superare.

Caterina non vuole più partire con Leonardo

E poi, ancora, le anticipazioni di questa quinta puntata de L'Isola di Pietro in onda il prossimo venerdì sera in tv rivelano che Caterina pensa seriamente alla partenza con Leonardo.

Tuttavia la donna non sembra essere serena e infatti comincerà ad avere dei dubbi, i quali le faranno maturare la decisione di non compiere più questo passo così importante. Caterina non sa che Leonardo si trova in serio pericolo e l'affetto che prova per il giovane, potrebbe causare dei seri problemi anche a lei. Come si evolverà questa intricata situazione tra i due?

Insomma, un nuovo appuntamento che sembra promettere molto bene e che si preannuncia imperdibile per tutti i numerosi fan che aspettano ormai il finale di questa terza stagione.

Intanto, per tutti coloro che non hanno avuto modo di seguire qualche episodio de L'isola di Pietro 3 trasmesso in queste settimane su Canale 5, c'è la possibilità di rivederli in replica streaming online accedendo al portale gratuito MediasetPlay, dove basterà cliccare sulla sezione dedicata alla fiction per riguardare i vari appuntamenti in onda.