Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la fiction L'Isola di Pietro 3 che vede Gianni Morandi nei panni del protagonista. Settimana dopo settimana, la serie televisiva si arricchisce di nuovi e clamorosi dettagli che rendono la trama ancor più intricata e ricca di colpi di scena.

Il prossimo venerdì, 8 novembre, verrà trasmessa la quarta puntata di questa stagione durante la quale emergeranno ulteriori indizi legati alla scomparsa di Chiara, di cui si sono perse le tracce. Ilaria, intanto, sarà chiamata ad affrontare le difficoltà della chemioterapia, e Pietro deciderà di starle accanto.

L'Isola di Pietro 3, anticipazioni 8 novembre: il caso di Chiara potrebbe essere vicino ad una svolta

Le anticipazioni della quarta puntata de L'Isola di Pietro 3 che andrà in onda venerdì 8 novembre su Canale 5 rivelano che si indagherà sul caso di Lara, una giovane cameriera che verrà ritrovata all'interno di un resort in fin di vita. Questa macabra scoperta potrebbe rappresentare un punto cruciale per le indagini legate alla misteriosa scomparsa di Chiara.

Cosa si nasconde dietro la sparizione della donna e quali potrebbero essere le analogie tra i due casi? La vicenda di Lara, infatti, potrebbe segnare una svolta a dir poco decisiva per portare alla luce la verità.

Gli spoiler della fiction con Gianni Morandi riportano anche che l'inchiesta convergerà verso un indiziato che potrebbe essere legato ai due fatti criminosi. Si tratta di Franco Portorico, il presunto padre della cameriera. Gli inquirenti sospetteranno che l'uomo possa essersi macchiato di entrambi i delitti che hanno sconvolto la piccola comunità di Carloforte.

Pietro aiuta Ilaria durante la chemioterapia

Il dottor Pietro Sereni, interpretato da Gianni Morandi, cercherà in tutti i modi di stare accanto ad Ilaria, la quale da poco ha iniziato il ciclo di chemioterapia e, ovviamente, sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita.

Occhi puntati anche su Caterina, la quale prenderà una decisione inaspettata sul suo futuro. Avrà intenzione di lasciare Carloforte insieme a Leonardo e ne parlerà con Elena, la quale rimarrà sorpresa e meravigliata.

Insomma, anche questo quarto appuntamento con la serie televisiva targata Mediaset sarà a dir poco ricco di grandi sorprese. Qualora si fosse impossibilitati a seguirlo in prima visione Tv su Canale 5, si potrà sempre ricorrere alla replica in streaming online, accedendo al sito web gratuito MediasetPlay e cliccando sulla sezione del portale dedicata alla fiction ambientata a Carloforte.

Calano gli ascolti de L'Isola Di Pietro 3

Dal punto di vista degli ascolti, invece, va detto che questa terza stagione della fiction sta soffrendo molto la collocazione al venerdì sera, quando è chiamata a confrontarsi con Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Le prime puntate, ad esempio, si sono fermate ad una media inferiore ai tre milioni di spettatori. Numeri lontani da quelli registrati dalla Serie TV nelle edizioni precedenti, quando lo share era arrivato a toccare anche la soglia del 20%. Si riprenderà adesso che la trama sta entrando nel vivo? Non resta che attendere i prossimi responsi dell'Auditel.