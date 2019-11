Giunge al termine L'Isola di Pietro 3 con Gianni Morandi. Il prossimo venerdì 22 novembre andrà in onda su Canale 5 la sesta e ultima puntata di questa stagione che è stata a dir poco ricca di colpi di scena e ha potuto contare sulla presenza di nuovi attori che hanno arricchito il cast della fiction, come nel caso di Francesco Arca, tra i volti più amati dal pubblico italiano. Una sesta e ultima puntata che si preannuncia a dir poco ricca di colpi di scena e che poterà alla luce tutte le verità dei misteri che abbiamo visto formarsi in queste settimane, a partire da quello relativo all'omicidio di Chiara.

Gli spoiler dell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3: Monica si costituisce

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla sesta puntata de L'Isola di Pietro 3 in onda venerdì 22 novembre in prime time su Canale 5, rivelano che il cerchio intorno all'assassinio di Chiara si sta finalmente stringendo e vedremo che saranno ricostruiti i vari tasselli che serviranno a far luce sul mistero di questo caso.

La confessione che tutti stavano aspettando finalmente arriverà e così la persona che ha fatto del male a Chiara avrà finalmente un nome. Gli spoiler dell'ultima puntata de L'Isola di Pietro 3, infatti, rivelano che Monica Mirafiori confesserà l'omicidio della donna. Una versione dei fatti che verrà presa in considerazione anche se poi si sospetterà che la Mirafiori abbia fatto tale confessione soltanto per coprire qualcun altro.

Nel frattempo vedremo che Pietro cercherà di stare sempre più vicino a Diego, il quale non ha cambiato idea su Margherita ed è sempre più convinto di non voler costruire una famiglia con lei. E poi ancora occhi puntati anche su Vincenzo che in questa sesta puntata finale della fiction prenderà in considerazione l'ipotesi di chiedere il trasferimento in un'altra città.

La quarta serie de L'Isola di Pietro con Morandi: tutto ancora 'top secret'

Cosa succederà a questo punto?

Ci sarà la quarta stagione de L'Isola di Pietro oppure no? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan spettatori della serie televisiva con protagonista Gianni Morandi. Va detto che quest'anno, a differenza delle stagioni precedenti, la serie ha perso un po' di spettatori e si è assestata su una media di circa 2.8 milioni di fedelissimi a settimana con uno share che oscilla tra il 12 e il 14%.

Numeri ben distanti da quelli delle prime due stagioni, quando la fiction arrivava a toccare anche il 19% di share medio in prime time.

Il calo di ascolti potrebbe indurre i vertici del Biscione a non rinnovare L'Isola di Pietro e quindi a cancellare la quarta stagione? Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sarà il futuro della fiction con Gianni Morandi. Vedremo come si evolverà la situazione nel corso dei prossimi mesi e vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.