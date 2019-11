La terza stagione de L'Isola di Pietro si avvia verso la conclusione: mancano solo due puntate, infatti, all'epilogo della fiction di Canale 5, durante le quali le tutti i nodi verranno al pettine in merito all'omicidio di Chiara. Sono tanti, infatti, i punti ancora in sospeso, ma non saranno le uniche vicende degne di nota. Le anticipazioni relative alla puntata di venerdì 15 novembre, infatti, rivelano che Caterina potrebbe trovarsi in una situazione potenzialmente pericolosa a causa di Leonardo.

Sebbene la giovane cambi idea sulla partenza dall'isola, infatti, non potrà immaginare che il ragazzo dovrà affrontare un grave imprevisto. Spazio, inoltre, alle ricerche di Irene Manca oltre che all'ulteriore avvicinamento di Elena e Valerio.

L'Isola di Pietro anticipazioni 5^ puntata: Diego e Pietro cercano Irene

Non ci sarà certo da annoiarsi nella puntata de L'Isola di Pietro 3, in onda in prima serata su Canale 5 il prossimo venerdì 15 novembre.

Essa, infatti, sarà ampiamente concentrata sulle ricerche di Irene Manca che, dopo avere rapito la piccola Anna, farà perdere le sue tracce. Diego, preoccupato per le sorti della bambina, chiederà l'aiuto di Pietro e proprio l'intervento del personaggio interpretato da Gianni Morandi risulterà risolutivo. Nel frattempo, proseguiranno anche le indagini relative all'omicidio di Chiara, caratterizzate da pochi passi avanti e da tante battute d'arresto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Le ricerche di Elena e Valerio si concentreranno su di un'automobile vista vicino al cantiere del padre della ragazza morta. Ma, ancora una volta, sarà meglio non dare tutto per scontato. Gli investigatori potrebbero, infatti, trovarsi davanti all'ennesima pista sbagliata.

Trama 15 novembre: Caterina cambia idea sulla partenza

Le anticipazioni relative alla quinta e penultima puntata de L'Isola di Pietro 3 si concentrano anche sul rapporto di Valerio ed Elena.

I due appariranno sempre più vicini ma, proprio quando sembreranno pronti a rendere seria la loro storia, dovranno affrontare delle nuove complicazioni. Nella puntata di ieri, 8 novembre, Caterina aveva manifestato la propria intenzione di lasciare Carloforte insieme a Leonardo per provare ad iniziare una nuova vita lontano dall'isola. Questo suo progetto però subirà una battuta d'arresto nell'appuntamento della prossima settimana.

La figlia di Elena, infatti, farà un passo indietro, rendendosi conto di non essere ancora pronta ad un simile cambiamento. Non potrà però sospettare che Leonardo correrà un grave pericolo e che l'affetto per lui potrebbe finire per metterla in una situazione davvero preoccupante. Anche Caterina potrebbe, dunque, essere in pericolo.