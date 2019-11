Oggi, 4 novembre, tornerà 'Live - Non è la D'Urso', il programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. L'ospite di punta della puntata odierna sarà Marco Carta: il cantante sardo ha vissuto, da maggio, mesi di crisi a causa dell'accusa di aver rubato sei magliette da un locale della 'Rinascente' di Milano. Il furto ammontava a circa 1200 euro e il cantante era accusato di concorso in furto. Lo scorso 31 ottobre Marco Carta è stato assolto per non aver commesso il fatto.

A 'Live - Non è la D'Urso' la prima intervista di Marco Carta dopo l'assoluzione

Come annunciato dalla stessa Barbara D'urso, Marco Carta sarà stasera in studio in quella che sarà la prima intervista in tv del cantante dopo l'assoluzione. Marco, infatti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ai media e ha espresso le sue uniche parole attraverso un post nel suo profilo Instagram: "Dopo l'assoluzione mi sembra di svegliarmi da un brutto sogno.

Tutta la vicenda è oggi solo un bruttissimo ricordo. Ringrazio gli amici, la famiglia, gli avvocati e tutti coloro che non hanno mai creduto alle cattiverie che sono state dette su di me". La conduttrice ha annunciato, nel corso della puntata di 'Pomeriggio Cinque' di venerdì 1° novembre, che Marco Carta porterà in puntata dei documenti molto importanti. Per conoscere il contenuto di questi documenti (considerati 'choc' dalla conduttrice) sarà necessario attendere il programma di questa sera.

'Live-Non è la D'Urso', gli altri ospiti: Ilona Staller e famiglia Henger al centro della serata

Ma il capitolo 'Marco Carta' non sarà l'unico che verrà affrontato nel corso della serata. Come annunciato dalla conduttrice, infatti, nella puntata di stasera sarà ancora una volta ospite Ilona Staller. 'Cicciolina' difenderà, come già fatto la scorsa settimana, il figlio dall'accusa di essere stato trovato in "possesso di sostanze stupefacenti".

Gli agenti hanno infatti perquisito la casa in cui vive il ragazzo e, sotto una mattonella, è stato trovato un bilancino e circa un grammo di droga. La scorsa settimana Ilona difese il figlio, riferendo che non si fosse mai drogato e che nell'abitazione in cui è stata ritrovata la sostanza stupefacente ci fosse ospite anche un altro ragazzo. Nel corso della puntata odierna si affronterà, dunque, nuovamente il caso e verranno mostrate le immagini della casa in soqquadro dopo la perquisizione.

Nel corso di 'Live - Non è la D'Urso', inoltre, verrà affrontato anche il caso di Eva Henger che, nelle scorse settimane, ha duramente criticato (e accusato pesantemente) Lucas Perracchi, il fidanzato della figlia Mercedes. Nel corso della diretta è previsto un confronto tra i due nel tentativo di cercare un chiarimento.

'Live - Non è la D'Urso' sarà visibile in diretta dalle 21:25 su Canale 5 o in streaming dal sito di 'Mediaset Play'.