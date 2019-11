Domenica 10 novembre, dalle ore 20:35 su La7, torna l'appuntamento con 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti. Come ogni domenica, Giletti affronterà all'interno del suo programma numerose tematiche politiche e sociali. Dopo aver intervistato Maria Elena Boschi, questa domenica la puntata si aprirà con l'intervista politica a Matteo Salvini.

Massimo Giletti intervisterà il leader della Lega

Con Matteo Salvini, Giletti affronterà tutti i temi più scottanti di queste ultime ore.

Molto probabilmente a Salvini verranno poste domande in merito alla questione della Commissione Segre e delle minacce alla senatrice a vita. Pochi giorni fa il Viminale, infatti, ha predisposto che la sopravvissuta ad Auschwitz venisse posta sotto scorta a causa delle molte minacce ricevute. Nelle ultime ore molti hanno accusato i partiti di centrodestra di non condannare esplicitamente le minacce alla Segre; a tali accuse ha risposto lo stesso Salvini, sottolineando come anche lui abbia ricevuto un proiettile ma "non piango".

Ha comunque condannato le minacce, aggiungendo che "le minacce sono sempre sbagliate, anche quelle che ricevo io quotidianamente". Nei prossimi giorni è previsto comunque un incontro tra il leader della Lega e la senatrice a vita. Nel corso dell'intervista, inoltre, verranno presumibilmente toccati anche i temi economici (con la Manovra che a breve dovrà essere votata dalle Camere) e sociali, con la questione Ilva in primissimo piano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Matteo Salvini

Proprio su questo tema, Salvini ha annunciato di aver querelato i Cinquestelle e i quotidiani 'La Repubblica' e 'Il fatto quotidiano' per aver scritto che la Lega ha investito migliaia di euro in bond di Arcelor Mittal. A tali accuse Salvini ha risposto annunciando, appunto, querele in quanto "notizie totalmente fantasiose".

Nel corso della puntata di 'Non è l'Arena' si parlerà anche dei legami tra mondo dello spettacolo e la camorra

Come fatto già la scorsa settimana, anche nella puntata di domenica 10 novembre Massimo Giletti affronterà il tema del legame tra mondo dello spettacolo e gli ambienti della camorra.

In particolare, si farà riferimento all'inchiesta di Fanpage riguardante i legami dei cantanti neomelodici Tina Rispoli e Tony Colombo. Partendo da qui il programma indagherà se davvero vi sono legami tra alcuni cantanti e gli ambienti di Camorra e, nel caso tali legami vi siano, i si cercherà di capire a cosa, tali cantanti, "si prestano o sono costretti a prestarsi". Inoltre è presumibile che si porrà ancora una volta il problema di come il mondo della televisione debba affrontare tali tematiche.

'Non è l'Arena' sarà visibile in diretta su La 7 ma anche in diretta streaming dal sito ufficiale dell'emittente.