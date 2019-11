Il mercoledì sera di Canale 5 sta per essere occupato da una nuova fiction dal titolo Oltre la soglia, che vede protagonista la bravissima Gabriella Pession. Il prossimo mercoledì 6 novembre andrà in onda la prima puntata di questa stagione d'esordio della serie televisiva dove vedremo che la Pession vestirà i panni della neuropsichiatra infantile Tosca Navarro. L'attrice, intervistata dal settimanale Telepiù, ha ammesso di essere rimasta folgorata dal personaggio che le è stato proposto circa un anno e mezzo fa.

Oltre la soglia, le anticipazioni sulla prima puntata

Tosca è una dottoressa dall'immagine cupa e dal passato difficile, che lotta con tutta se stessa per aiutare i ragazzi in difficoltà, le stesse che ha avuto lei da adolescente.

La Pession, parlando del personaggio che interpreterà in questa nuova attesissima fiction, ha ammesso che si tratta di una donna scomoda, ruvida e a volte anche antipatica, ma piena di anima. "Una supereroina che combatte per non far superare ai propri pazienti la soglia della follia", ha spiegato l'attrice nel corso dell'intervista concessa al settimanale.

Le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Oltre la soglia rivelano che il medico sarà alle prese con la vicenda di Jacopo, un ragazzo arrestato per vandalismo, dotato però di un'intelligenza che è a dir poco fuori dal comune.

Il compito di Tosca sarà quello di riuscire a capire la causa del disagio vissuto da questo ragazzo, che lo porta a compiere determinati atti di vandalismo. Tuttavia vedremo che anche la stessa Tosca sembra nascondere un segreto che non è venuto ancora fuori. E poi ancora si parlerà anche della piccola Dora, una bimba di soli 13 anni, la quale soffre di un disturbo strano che la porta a temere di poter essere vittima di violenze. Tosca si occuperà anche del suo caso, provando a liberarla da questi demoni interiori.

Le parole di Gabriella Pession sulla nuova fiction di Canale 5

Tornando all'intervista concessa da Gabriella Pession, l'attrice ha ammesso che alcune delle storie che verranno raccontate nel corso delle sei puntate in onda su Canale 5 sono ispirate a delle storie reali di pazienti curati da Stefano Vicari, neuropsichiatra del Bambino Gesù di Roma e consulente della serie. L'attrice ha poi parlato dei diversi giovani attori con i quali ha lavorato per la realizzazione di questa fiction, ammettendo di essersi trovata molto bene, nonostante all'inizio avesse qualche perplessità.

"Mi sono ricreduta: sono eccezionali", ha dichiarato Pession. Un altro elemento fondamentale di Oltre la soglia sarà la musica, pensata per i giovani. Ci saranno infatti canzoni di Coez, Achille Lauro e Tiziano Ferro.