Canale 5 trasmetterà oggi 26 novembre la seconda puntata settimanale dedicata al Trono Over, concedendo ampio spazio soprattutto all'aggiornamento del rapporto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia già ieri pomeriggio aveva cominciato a confrontarsi sulle novità del loro rapporto, evidenziando i problemi mai completamente superati. E sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, durante il quale le divergenze e le difficoltà di comunicazione non riusciranno ad essere dimenticate, tanto che l'annuncio della rottura sarà inevitabile.

Archiviato il litigio tra Ida e Riccardo, la parola passerà ad Anna e Samuel: lui criticherà il mancato coinvolgimento della dama, che alla terza uscita non si è lasciata andare come lui avrebbe voluto. Spazio, infine, ad Armando e Veronica che faranno il punto sulla mancata evoluzione del loro rapporto.

Uomini e donne, Riccardo: 'Io non sono un difetto'

Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video di anticipazioni di Uomini e donne relativo alla puntata odierna.

In essa, Ida e RIccardo continueranno il loro faccia a faccia, durante il quale lui cercherà di spiegare le ragioni del suo mancato trasporto fisico. Il cavaliere tarantino risponderà alle accuse della dama e replicherà: "Io non sono un difetto, sono una persona normale, nata con pregi e con difetti". Lei risponderà: "Io non gli ho mai mancato di rispetto e di questo ne sono sicura, ma proprio sicura".

La Platano spiegherà di essersi rivolta ad uno psicologo, rivelando chiaramente che Riccardo è la ragione che l'ha spinta a chiedere aiuto ad uno specialista. Ma secondo il cavaliere, al termine di ogni seduta, Ida lo chiamava e appariva visibilmente agitata. Così rivelerà il tarantino: "L'altra sera al telefono è andata giù pesante". Maria De Filippi chiederà a Guarnieri quali siano i sentimenti per Ida.

La risposta arriva dal resoconto del Vicolo delle News in merito alla registrazione del 24 novembre (trasmessa proprio a partire da ieri): la coppia annuncerà la rottura.

Trono Over anticipazioni U&D: Samuel critica Anna

Proseguendo con le anticipazioni del Trono Over di U&D di oggi 26 novembre, sarà poi la volta del confronto al centro dello studio di Anna e Samuel. Il cavaliere ammetterà di essere rimasto sorpreso per i mancati sviluppi nella frequentazione: "Pensavo di fare un passo avanti, invece, secondo me, abbiamo fatto un passo indietro".

Dopo i baci, infatti, si sarebbe aspettato una naturale evoluzione del rapporto che però non è arrivata. Sarà poi il momento di uno spazio dedicato ancora a Gemma Galgani che ballerà con Juan Luis Ciano, dopo avere scelto una delle canzoni da lei indicate nel cartellone a forma di cuore. Infine, la parola passerà ad Armando Incarnato che aggiornerà il pubblico e Maria De Filippi sulla conoscenza con Veronica.

Anche in questo caso, però, lui avrà qualcosa da dire sul mancato trasporto della dama.