Per la nuova stagione invernale 2020 saranno diverse le novità che vedremo in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Sono stati diffusi i nuovi palinsesti con tutti i programmi e le fiction che verranno trasmesse a partire dal prossimo mese di gennaio. Tante conferme, ma anche delle novità importanti, tra cui il debutto del nuovo varietà 'The Masked Singer' che sarà condotto da Milly Carlucci.

Per le serie televisive, invece, tornerà in onda il sempreverde 'Don Matteo' con protagonista Terence Hill per la sua 12esima stagione.

'Don Matteo 12' da gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti dell'inverno 2020 rivelano che la domenica sera sarà ad appannaggio delle fiction. Si partirà con la nuova serie dal titolo 'Angela' che vedrà protagonista la bravissima Vanessa Incontrada che, tra l'altro, da questa settimana sarà al timone di un nuovo show dal titolo '20 anni che siamo Italiani' al fianco di Gigi D'Alessio.

Sempre di domenica sera, invece, a partire da febbraio andrà in onda la seconda stagione de 'La vita promessa' con Luisa Ranieri mentre di lunedì sera verranno trasmessi i nuovi episodi de 'L'amica geniale', la fiction campione di ascolti della passata stagione televisiva Rai. Non mancheranno, poi, i nuovi episodi de 'Il Commissario Montalbano' con Luca Zingaretti, in onda a partire dal mese di marzo.

Tra le fiction più attese della nuova stagione televisiva invernale vi è anche 'Don Matteo 12', con protagonista l'intramontabile Terence Hill. Le nuove puntate andranno in onda a partire da giovedì 9 gennaio e la fiction proseguirà ininterrottamente fino a fine marzo.

Milly Carlucci divisa tra 'The Masked Singer' e 'Ballando con le stelle'

Il venerdì sera, invece, da gennaio sarà nelle mani di Milly Carlucci la quale sarà al timone di 'The Masked Singer', il nuovo attesissimo show dove i personaggi famosi si metteranno alla prova indossando delle maschere che aiuteranno a non svelare la loro identità fino alla fine della messa in onda dello show.

A seguire, poi, dalla settimana successiva al Festival di Sanremo 2020 tornerà Carlo Conti al venerdì con la nuova stagione de La Corrida.

Il sabato sera invernale di Rai 1, invece, si preannuncia particolarmente variegato tra cultura e musica. Le anticipazioni sui nuovi palinsesti rivelano che a gennaio si partirà con la nuova edizione di 'Meraviglie' condotta da Alberto Angela, cui seguirà una puntata speciale di 'Ulisse' e poi dal 15 febbraio tornerà Fiorella Mannoia con la nuova edizione di 'Un due tre Fiorella'.

Il 14 marzo ci sarà una serata speciale dedicata a Gino Paoli e poi dal 21 marzo tornerà il classico appuntamento con 'Ballando con le stelle' presentato da Milly Carlucci.