Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la fiction Pezzi Unici, che vede tra i suoi protagonisti Francesco Castellitto e Irene Ferri. Il debutto della scorsa settimana è stato premiato dal punto di vista degli ascolti, dato che la serie si è portata a casa una media di oltre quattro milioni e mezzo di spettatori pari ad uno share che ha superato la soglia del 20% in prime time con picchi che arrivavano al 25%.

Domenica 1° dicembre verrà trasmessa la terza puntata la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. In particolar modo vedremo che Lapo dovrà fare i conti con il ritorno di sua mamma, che non ha visto per un po' di tempo perché la donna si stava disintossicando.

Pezzi Unici, le anticipazioni sulla terza puntata: Lapo si metterà nei guai

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Pezzi Unici rivelano che nel quinto episodio l'attenzione sarà incentrata sulla vicenda di Lapo, figlio di un falegname.

Tuttavia dal giorno in cui il padre di Lapo venne a mancare, il ragazzo ne ha vissute di tutti i colori: mamma tossicodipendente, patrigno violento e spacciatore. Insomma una vita tutt'altro che facile, anche se Lapo riuscirà a conquistare subito Vanni per la sua bravura nell'artigianato.

In questa puntata vedremo che Lapo dovrà fare i conti con il ritorno del tutto inaspettato di sua mamma, la quale tornerà in città dopo che per un po' di tempo è stata in cura per disintossicarsi.

E i pezzi unici sono molto preoccupati per questa situazione, perché temono che la donna possa scoprire il loro segreto.

Nel frattempo gli spoiler della fiction di Rai 1 rivelano che anche Vanni sarà in forte crisi, perché Chiara sembra essere sempre più disposta ad ufficializzare la fine della loro relazione sentimentale. Intanto, un ragazzo arriverà nella bottega al seguito di sua nonna che dovrà fare degli acquisti: con il suo modo di fare, però, provocherà gli altri ragazzi al punto che Lapo reagirà con violenza e la nonna del ragazzo vorrebbe denunciarlo.

La bottega di Vanni verrà chiusa per delle irregolarità

E poi ancora nel sesto episodio di Pezzi Unici in onda durante la terza puntata, in seguito all'incidente avvenuto nella bottega, la Polizia metterà dei sigilli al locale perché ha riscontrato un po' di irregolarità. Vanni sarà costretto a fare dei lavori per ritornare ad esercitare ma non ha tutta la somma di denaro a disposizione.

Le anticipazioni della fiction con Sergio Castellitto, inoltre, rivelano che Vanni ascolterà un litigio che avverrà tra Elia e Lapo e si renderà conto sempre di più del fatto che i 'pezzi unici' sono in parte responsabili della morte di suo figlio.

Riuscirà a scoprire la verità?