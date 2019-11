Ottime notizie in arrivo per tutti i fan della fiction Rosy Abate con protagonista la bravissima Giulia Michelini. Qualche settimana fa è andata in onda l'ultima puntata della seconda serie con la quale i fan hanno temuto di non rivedere più in onda la serie televisiva. L'attrice che presta il volto dell'astuta Rosy Abate, infatti, aveva rilasciato delle interviste dove lasciava intendere di essersi un po' stufata del personaggio e di voler quindi rompere questo 'cordone ombelicale' che si era creato.

A quanto pare, però, la Michelini è tornata sui suoi passi dato che la terza stagione della fiction ci sarà.

Spoiler Rosy Abate 3: arriva la conferma per la nuova stagione

Le anticipazioni ufficiali di queste ore su Rosy Abate 3 arrivano direttamente da un video che è stato postato in rete e sui social dalla Taodue con il quale è stata annunciata la messa in onda della terza stagione che andrà in onda prossimamente su Canale 5.

Nel dettaglio, infatti, nel filmato che in queste ore sta facendo il giro del web e della rete si vede il creatore della serie, Pietro Valsecchi, che scrive su una lavagnetta il nome della regina di Palermo.

Subito dopo si sente una voce fuori campo che annuncia il fatto che ci saranno delle importanti novità per il personaggio dell'ex mafiosa siciliana. Insomma una gran bella notizia per tutti i fan di Rosy Abate i quali, per un attimo, avevano temuto veramente che la Michelini potesse decidere di gettare la spugna dopo le due stagioni di grande successo dal punto di vista degli ascolti.

E invece, alla fine, ha scelto di ripensarci e di tornare nuovamente sul set della fiction che le ha regalato tanto successo e tantissima popolarità nel corso di questi anni, rendendola uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico.

Grande successo di ascolti per Rosy Abate su Canale 5

E va detto che fino a questo momento Rosy Abate risulta essere la fiction più vista di questa stagione televisiva del Biscione con una media che è arrivata a sfiorare i 4 milioni di telespettatori, contro gli attuali 2.9 milioni di Italiani che stanno seguendo L'Isola di Pietro 3 con Gianni Morandi e dopo l'esordio del tutto deludente di Oltre la soglia, con Gabriella Pession ferma, all'11% di share in prime time.

Cosa succederà nel corso della terza stagione di Rosy Abate? Le anticipazioni fornite da Valsecchi parlano di importanti novità ma al momento non si sa ancora nel dettaglio quello che vedremo in onda nei nuovi episodi in onda su Canale 5. Non si esclude, però, che possa esserci una sorta di passaggio di consegne tra Rosy e suo figlio Leonardo, a cui presta il volto il giovanissimo e bravissimo attore Vittorio Magazzù.