Giovedì 23 gennaio 2020, sulla ABC, debutterà la terza stagione di Station 19. Il secondo spin-off di Grey's Anatomy, dopo una lunga assenza, tornerà sui teleschermi americani sotto la guida di Krista Vernoff. La sceneggiatrice, entusiasta della nuova avventura, ha quindi offerto una panoramica sulla trama generale che interesserà la prossima stagione del telefilm. Intercettata dai microfoni di Deadline, la showrunner ha infatti dichiarato che la nuova edizione sarà caratterizzata da stoyline molto più complesse rispetto alle prime due stagioni.

Ecco le sue parole:

"Penso che sarà una serie molto diversa quest'anno! Visivamente ed emotivamente più complicata di quanto non lo sia mai stata. Le amicizie saranno molto più complesse in questa stagione, le persone un po' meno educate e un po' meno amichevoli. Tutti saranno più competitivi e più 'sporchi', sia letteralmente che metaforicamente".

Krista Vernoff su Grey's Anatomy e Station 19: 'Le due serie avranno una connessione'

Se dunque Station 19 abbandonerà il clima disteso e familiare delle prime due stagioni, un'altra novità attende i telespettatori nel corso dell'edizione 2020.

Come annunciato nei mesi estivi la trama del telefilm si intreccerà spesso con le storyline proposte in Grey's Anatomy. L'introduzione della lovestory tra Jackson Avery e Vic Hughes ne è un esempio, ma la connessione tra le due produzioni Shondaland andrà ben oltre: "Le due serie avranno una connessione per alcuni episodi, ma non proporremo un crossover a settimana. Abbiamo trovato molti modi diversi ed entusiasmanti per far interagire i due telefilm. È sempre divertente trovare il modo di portare i personaggi di Grey's Anatomy in Station 19 e viceversa.

Con la messa in onda di Station 19 alle 20:00 e di Grey's Anatomy alle 21:00, ci sono possibilità che, ad esempio, i pazienti salvati dal team della stazione 19 vengano poi curati dai medici del Grey-Sloan Memorial."

Le conseguenze del nono episodio Grey's Anatomy verranno affrontate nella 3x01 di Station 19

Infine l'attenzione di Krista Vernoff si è focalizzata su quanto accaduto nel finale invernale di Grey's Anatomy. Il famoso cliffhanger che ha messo in pericolo la vita di Ben Warren, Pruitt Herrera e Jackson Avery è stato infatti funzionale al debutto della terza stagione di Station 19.

Le conseguenze dell'incidente automobilistico verranno affrontate, il 23 gennaio, nel corso di uno speciale di due ore che consisterà nella 3x01 di Station 19 e nella 16x10 di Grey's Anatomy. Ecco cosa ha rivelato la Vernoff in proposito:"Assistiamo spesso a disastri o calamità nelle puntate conclusive di Gray's Anatomy e questa volta è stato naturale proporre una storyline che consentisse ai personaggi di Station 19 di essere i protagonisti quando torneremo in onda a gennaio".