Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, "Tempesta d'amore", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 novembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30, esclusa la domenica. Al centro di tutte le vicende di questa settimana, ci saranno soprattutto Eva e Robert con i loro problemi di coppia, Tina e Ragnar con i loro alti e bassi e i tentativi di Annabelle di non perdere le quote del Furstenhof.

Valentina sorprende Eva e Christoph in camera da soli

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Eva deciderà di superare il difficile momento che sta vivendo, affrontando i propri 'fantasmi' e tentando di sconfiggerli una volta per tutte. I suoi propositi, però, verranno messi in serio pericolo quando Valentina sorprenderà lei e Christoph in camera da soli: la ragazza si arrabbierà moltissimo con la moglie di suo padre.

Nel frattempo, Denise, su consiglio di Tina, si riappacificherà con Henry, mentre Annabelle rimarrà sconvolta nel sapere che Christoph vuole donare le sue quote del Furstenhof ad Eva. Tina e Ragnar litigheranno di nuovo in quanto nessuno dei due intende trasferirsi nella città natale dell'altro. Dopo aver elaborato un piano per non perdere le quote dell'hotel, Annabelle si renderà conto di non vedere più da un occhio e deciderà di rivolgersi ad un medico specializzato, che le restituirà una terribile diagnosi.

Sconvolta da ciò che ha saputo, Annabelle giurerà vendetta alla sorella Denise, colpevole di aver provocato involontariamente l'incidente in cui lei si è ferita. Dopo varie discussioni, Tina e Ragnar si riappacificheranno, poco prima che l'islandese sia costretto a lasciare nuovamente la Germania per ritornare in patria. Dopo essere stata assunta per cantare l'inno nazionale nel corso di una partita di calcio, Natascha si renderà conto di non poter fare onore all'impegno a causa di alcuni suoi problemi con la voce.

L'esibizione di Natascha va malissimo

Bela cercherà di avvicinarsi nuovamente a Romy, nonostante la giovane sembri avere interesse esclusivamente per Paul. Valentina racconterà a Robert di aver sorpreso Eva in camera con Christoph, facendolo andare su tutte le furie. Nel frattempo, Natascha cercherà di curare i suoi problemi di voce con dei rimedi naturali, finendo per complicare ancora di più la situazione.

Infatti, la sua esibizione sarà talmente disastrosa che la cantante arriverà al punto di non voler più tornare in hotel per la vergogna. Christoph e Joshua litigheranno a causa di Annabelle, mentre Robert proporrà ad Eva di trascorrere una notte con il Saalfeld. Tina deciderà di raggiungere momentaneamente Ragnar In Islanda, senza sapere che al suo arrivo le cose non andranno come lei aveva previsto.