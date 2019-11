Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, che come sempre andrà in onda puntuale alle ore 19.35 circa. Le anticipazioni rivelano che anche la prossima settimana non mancheranno i colpi di scena che renderanno tutto ancora più interessante e accattivante. Nel dettaglio, infatti, Denise rimarrà molto colpita e al tempo stesso ferita dalle parole di Christoph e non saprà più come comportarsi nei confronti di Annabelle.

Tempesta d'amore, le anticipazioni 10-16 novembre: Annabelle rischia di perdere la vista

Nel frattempo vedremo che Alfons darà un consiglio a Robert e gli chiederà di non perdere la calma, piuttosto di pensare ad occuparsi di Eva.

Tra i due coniugi, però, ci saranno dei nuovi momenti di tensione e scoppierà una furiosa lite a causa di una discussione che avrà a che fare con l'eduzione di Valentina.

Intanto Denise e Joshua celebrano l'apertura del nuovo albergo equestre e questa situazione finirà per riavvicinarli di nuovo tantissimo.Tale situazione, però, farà in modo che Annabelle ne approfitti per fomentare nuovamente la gelosia di Henry.

Ancora una volta, infatti, la donna riuscirà a portare a termine il suo piano al punto da scatenare una serie di reazioni a catena che avranno degli effetti a dir poco imprevedibili.

E poi ancora le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore fino al 16 novembre 2019 rivelano che Annabelle avrà un durissimo scontro con sua sorella, al termine del quale finirà in ospedale. La donna verrà sottoposta subito a tutti gli accertamenti del caso e i medici le comunicheranno che dopo questo scontro rischia seriamente di perdere la vista.

Tina accusa una forte nausea

Occhi puntati anche sul rapporto tra Tina e Ragnar: gli spoiler della soap opera tedesca di Rete 4, infatti, rivelano che tra i due ci sarà un nuovo riavvicinamento e che potranno finalmente riabbracciarsi. Quando la ragazza va a lavoro sarà proprio Ragnar a prendersi cura del bambino ma la sua nuova esperienza nelle vesti di baby sitter non durerà tantissimo.

Ragnar sarà chiamato ad una partenza del tutto imprevista che lo porterà a stare lontano da Tina per un po' di tempo.

Ma il colpo di scena di questa settimana di programmazione di Tempesta d'amore arriverà quando Tina accuserà una fortissima nausea e comincerà ad avere dei sospetti. Intanto Henry cercherà in tutti i modi di riappacificarsi con Denise: quest'ultima, però, non riesce a sorvolare e vedremo che continuerà a tenerlo a larga distanza. Intanto Joshua propone alla ragazza di fare una passeggiata in montagna, come si evolverà questa intricata storyline?