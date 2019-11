Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera Tempesta d'amore, che vedremo in onda dal 17 al 23 novembre in prima visione assoluta su Rete 4. Gli appuntamenti di questa settimana si preannunciano ricchi di nuovi colpi di scena, che animeranno ancora di più le vicende dei vari protagonisti dell'hotel più famoso della tv.

Vedremo, infatti, che per Eva arriverà il momento di fare i conti con sé stessa e così deciderà di riprendere in mano la sua vecchia vita, affrontando definitivamente i fantasmi che fino a questo momento non la facevano vivere serena.

Tempesta d'amore, le trame 17-23 novembre: Eva e Christoph scoperti insieme da Valentina

Nel frattempo vedremo che la situazione sentimentale tra Denise e Henry diventerà sempre più critica: a questo punto, però, Tina consiglierà a Denise di fare un passo in avanti verso il ragazzo e così vedremo che tra i due fidanzatini ci saranno dei miglioramenti da quel punto di vista e finalmente tornerà di nuovo il sereno.

Occhi puntati anche su Annabelle, che rimarrà a dir poco senza parole nel momento in cui scoprirà quelle che sono le intenzioni di Christoph, il quale vorrebbe stringere un patto equo con Werner. Una richiesta che ha lasciato tutti senza parole, compreso lo stesso Werner, il quale mai si sarebbe aspettato una proposta del genere da parte del suo nemico giurato. Eppure Annabelle non lascerà che ciò accada: la donna, infatti, è disposta a tutto pur di far cambiare idea a suo padre.

Gli spoiler della nuova settimana di Tempesta d'amore dal 17 novembre in poi, inoltre, rivelano che Eva e Christoph verranno colti in una situazione decisamente compromettente da Valentina. La ragazza rimarrà letteralmente sconvolta e vedremo che subito dopo si scaglierà duramente contro la mamma. Quest'ultima, però, chiederà a Valentina di non dire nulla a Robert e quindi di mantenere il segreto su ciò che ha visto. Riuscirà a stare zitta?

Annabelle riceve una brutta notizia

E poi ancora tra Tina e Ragnar tornerà di nuovo il sereno dopo un periodo di crisi che li ha messi a dura prova. Tuttavia nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, ecco che saranno costretti di nuovo a separarsi. Ragnar, infatti, è costretto a ripartire per un nuovo impegno di lavoro e questa situazione comincia a stare un po' stretta a Tina, la quale confesserà a Denise che non sa se riuscirà a sopportare questa relazione a distanza.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che Annabelle per via della vista offuscata deciderà di sottoporsi ad una nuova visita medica: la diagnosi che le verrà data, però, sarà terribile e le farà crescere ancora di più la sua sete di vendetta.