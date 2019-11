Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, in onda dal 2 all'8 dicembre 2019, con i nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Henry proverà in tutti i modi a far distrarre Denise, che tuttavia non riesce a non pensare a quanto è successo ad Annabella, rimasta cieca. Tuttavia non sarà tutto come sembra e in questa nuova settimana di messa in onda della soap opera tedesca, il veterinario scoprirà che c'è l'ennesimo piano diabolico della donna dietro tutta questa vicenda.

Tempesta d'amore, gli spoiler all'8 dicembre: Annabelle ha finto di essere cieca

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda fino all'8 dicembre in prima visione assoluta su Rete 4, rivelano che il piano di Annabelle e della sua finta cecità verrà scoperto: la donna, però, implorerà Henry di non dire nulla a Denise.

Intanto Alfons riuscirà a scoprire l'intrigo di Andrè e deciderà di mettere al corrente Tina, la quale sarà decisamente molto furiosa con il cuoco. Occhi puntati anche su Bela, la quale comincerà a sentirsi demoralizzata dai tentativi falliti di approccio nei confronti di Romy e non sa se gettare la spugna oppure no.

Gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che l'azienda di Ragnar è ad un passo dalla bancarotta definitiva. L'uomo è disperato e per tale motivo deciderà di chiedere ad un esponente importante di un ente ambientale che potrebbe dargli una mano nel risolvere i suoi problemi economici.

Intanto Denise si renderà conto di essere sempre più felice al fianco di Henry e così si lascerà convincere dalla sorella a chiudere i rapporti con Joshua. E sarà proprio a questo punto che Annabelle tornerà alla carica, dato che si proporrà di consolare il suo ex fidanzato dopo la clamorosa batosta che ha ricevuto.

Denise fissa il matrimonio con Henry

Intanto Robert e Christoph scopriranno che Eva è tornata di nuovo in Germania dopo il suo viaggio in Italia e a quel punto si aspetteranno un segnale da parte della donna, che tuttavia non arriverà subito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore in onda fino all'8 dicembre 2019 rivelano che Annabelle cercherà di convincere in tutti i modi sua sorella a sposare al più presto Henry e anche stavolta riuscirà ad avere la meglio.

Denise, infatti, deciderà di fissare la data del matrimonio: i due si sposeranno nel giro di tre settimane. Intanto, però, Joshua non si arrende e deciderà di indagare per scoprire quello che potrebbe essere il segreto del suo rivale.