Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, che continua a riscuotere un grande successo di pubblico tutte le sere. Le anticipazioni ufficiali su quello che vedremo in onda nel corso dei prossimi episodi dal 24 al 30 novembre rivelano che Eva rimarrà a dir poco sconvolta dalla proposta a luci rosse che le arriverà da parte di suo marito, il quale quando si renderà conto dell'errore che ha compiuto, capirà anche che ormai è troppo tardi per cercare di rimediare.

Tempesta d'amore, le anticipazioni al 30 novembre: Joshua flirta con Annabelle

Subito dopo la discussione, le anticipazioni di Tempesta d'amore fino al 30 novembre, rivelano che Eva sarà colpita da un attacco di panico e così deciderà di rivolgersi al suo terapeuta.

L'incontro sarà a dir poco importante per la donna, dato che il medico le consiglierà di mettere in discussione il suo matrimonio.

Intanto per lo shock di Denise, Joshua comincerà a flirtare con Annabelle e questo farà in modo che tra i due ci sarà un netto riavvicinamento. Occhi puntati anche sui sondaggi per le nuove elezioni, i quali non prometteranno un esito positivo per Henry, il quale verrà dato in netto svantaggio rispetto al suo avversario.

Tuttavia la situazione potrebbe cambiare grazie all'interno di Christoph: quest'ultimo, infatti, accorrerà in soccorso del fidanzato di sua figlia e gli proporrà un accordo che non sarà affatto lecito ma che potrebbe permettere ad Henry di vincere questa tornata elettorale e portare a casa il risultato.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Tempesta d'amore fino al 29 novembre rivelano che tra Eva e Robert la situazione non migliorerà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Lui proverà a fare di nuovo breccia nel cuore della donna attraverso una lettera di scuse che tuttavia non arriverà mai nelle mani della diretta interessata, perché Christoph farà in modo che venga smarrita.

Eva parte per l'Italia e lascia Robert

Nel frattempo Eva, si auto convincerà del fatto che il suo matrimonio sia arrivato sul punto di non ritorno e per tale motivo deciderà di abbandonare la Germania e di partire per l'Italia.

Robert non potrà fare altro che accettare questa decisione, speranzoso nel fatto che al suo ritorno possa decidere di perdonarlo e quindi di ricominciare assieme.

Per Natasha, invece, arriverà una notizia del tutto inaspettata: alla donna, infatti, verrà proposto di prendere parte ad un musical come protagonista, ma dovrà ingrassare di ben 30 chili. La donna, però, non ci penserà due volte e accetterà subito la proposta iniziando così una dieta che la porterà ad assumere i chili richiesti.

Annabelle, invece, scoprirà che Joshua la sta prendendo in giro.