Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Tempesta d'amore che vedremo in onda su Rete 4 a partire dal 3 novembre in prima visione assoluta. Nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena stanno per arrivare sul piccolo schermo. In particolar modo vedremo che il bacio di Joshua a Denise lascerà la ragazza a dir poco senza parole, al punto che dopo l'accaduto chiederà delle spiegazioni al ragazzo. Quale sarà la sua giustificazione e come ne uscirà da questa delicata vicenda? Alla fine vedremo che confesserà il suo sentimento.

Tempesta d'amore, le anticipazioni fino al 9 novembre: Joshua si dichiara a Denise

Nel frattempo, le anticipazioni sulle puntate di Tempesta d'amore in onda dal 3 al 9 novembre 2019 su Rete 4, rivelano che Robert e Valentina continuano ad essere molto preoccupati per le condizioni di Eva. Come se non bastasse, vedremo che poco dopo della donna si perderanno le tracce. Eva sembra essere sparita nel nulla e nessuno dei suoi cari riesce a rintracciarla ne tanto meno sa cosa possa esserle accaduto.

Joshua, dopo essere stato messo alle strette, deciderà di confessare tutta la verità a Denise. Il ragazzo, senza troppi mezzi termini, le farà presente di essersi innamorato di lei e, per essere sincero al massimo, comunicherà il suo sentimento anche ad Henry, il fidanzato della ragazza. Ovviamente tale confessione renderà Henry abbastanza nervoso ma Denise lo tranquillizzerà, dicendogli che non deve preoccuparsi perché il sentimento di Joshua non sarebbe ricambiato.

Gli spoiler di Tempesta d'amore fino al 9 novembre, rivelano che il colpo di scena della settimana ci sarà nel momento in cui Annabelle scoprirà che Joshua ha confessato il suo amore a Denise. Tale rivelazione la lascerà in un primo momento senza parole, dopodiché vedremo che Annabelle comincerà a meditare vendetta nei confronti della sua sorellina arrivando al punto di mettersi a studiare un piano che preveda la sua uccisione. Ebbene sì: Annabelle vuole ammazzare sua sorella. Porterà a termine questa spietata vendetta?

Denise scopre che Annabelle ha tentato di ammazzarla

Intanto Eva continua ad essere delle difficoltà nel relazionarsi ed aprirsi con i membri della sua famiglia riguardo il trauma che ha subito. L'unica persona con la quale riesce a parlare è Cristoph, ma quest'ultimo ha il divieto di avvicinarsi a lei.

E poi ancora le anticipazioni della soap opera in onda tutti i giorni su Rete 4 rivelano che Denise scoprirà che Annabelle voleva ammazzarla e mossa dalla rabbia deciderà di denunciarla.

Intanto Jessica vorrebbe trascorrere più tempo con Luna.