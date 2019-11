Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore che da più di 10 anni ormai viene trasmessa in Italia regolarmente sui canali Mediaset. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 novembre su Rete 4 dalle ore 19:30. Al centro di tutte le vicende della soap ci sarà il triangolo formato da Eva, Robert e Christoph, gli alti e bassi della relazione amorosa di Tina e Ragnar e il problema alla vista di Annabelle Sullivan.

La decisione di Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Werner e Robert si prepareranno al meglio per fare fronte comune contro Christoph. Nel frattempo, quest'ultimo incontrerà casualmente Eva e prenderà una decisione che potrebbe cambiare il futuro del Furstenhof. In seguito Annabelle e Denise discuteranno animatamente finendo per attaccarsi a vicenda. Alla fine dello scontro, però, ad avere la peggio sarà Annabelle che finirà in ospedale per un danno agli occhi che potrebbe fargli perdere la vista per sempre.

Ragnar ritornerà da Tina e farà da baby sitter al piccolo Tom. Più tardi Tina avrà un attacco di nausea e penserà che possa essere collegata ad una nuova gravidanza. Intanto, Denise non riuscirà a darsi pace per ciò che è successo con sua sorella sentendosi terribilmente in colpa per le condizioni della Sullivan. Christoph deciderà di donare tutte le sue quote del Furstenhof ad Eva mettendo in netta difficoltà Robert. Henry tenterà in tutti i modi di riconciliarsi con Denise, ma i suoi sforzi saranno tutti inutili.

La cecità parziale di Annabelle

Joshua chiederà a Denise di fare una passeggiata in montagna e la giovane accetterà. Dopo aver deciso di riprendere in mano la sua vita, Eva incontrerà Christoph e si farà riaccompagnare da lui in camera. Arrivati lì i due si faranno sorprendere da Valentina in una situazione molto compromettente. A quel punto la giovane si arrabbierà moltissimo e finirà per litigare animatamente con la madre.

Denise si riappacificherà con Henry dopo aver parlato a lungo con Tina mentre Annabelle andrà su tutte le furie quando scoprirà che il Saalfeld vuole cedere le sue quote ad Eva. Tina e Ragnar litigheranno perché lei non ha nessuna intenzione di lasciare la propria terra d'origine. Non riuscendo a convincere Christoph a cambiare idea, la Sullivan deciderà di elaborare un piano per salvare le quote del padre.

Poco dopo, però, la giovane si renderà conto di non riuscire a portare a termine i suoi piani perché non vede più da un occhio. Sconvolta dall'improvvisa cecità parziale, Annabelle si recherà da un medico che le farà una diagnosi terribile. A quel punto, accecata dall'odio verso Denise, la Sullivan elaborerà un piano di vendetta nei confronti della sorella. Natascha verrà ingaggiata per cantare l'inno nazionale nel corso di una partita di calcio mentre Valentina deciderà di non rivelare a Robert che Eva si trovava in camera con Christoph.