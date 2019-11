Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni delle nuove puntate tedesche della soap opera Tempesta d'amore, in onda con grande successo di ascolti su Rete 4. Negli episodi che vedremo in onda tra qualche tempo anche in Italia, ci sarà un vero e proprio colpo di scena che avrà come protagonisti Andrè e Linda. I due, infatti, dopo un continuo tira e molla, cederanno alla passione e vedremo che passeranno un'intensa notte di passione insieme.

Subito dopo, però, la donna farà perdere le sue tracce e vedremo come sparirà nel nulla.

Tempesta d'amore, le anticipazioni tedesche: scoppia la passione tra Linda e Andrè

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate tedesche di Tempesta d'amore, rivelano che Andrè è disposto a tutto pur di riuscire a conquistare e far breccia nel cuore della bella Linda che, nel frattempo, deve fare i conti con l'ostilità di suo fratello Christoph.

Quest'ultimo, infatti, avrà un durissimo scontro con Linda, al punto che la donna prenderà in considerazione l'idea di abbandonare per sempre il Furstenhof.

A quel punto interverrà Andrè, il quale per trattenere la donna, le chiederà di prendere in gestione un vecchio panificio che potrebbe essere trasformato in un cafè. Una proposta decisamente allettante per Linda, la quale da sempre è una grande appassionata di pasticceria e proprio per tale motivo deciderà di accettare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Tuttavia gli spoiler di Tempesta d'amore rivelano che, nel frattempo, Linda deciderà di indagare un po' sul passato del cuoco e verrà alla scoperta di alcuni aspetti che la lasceranno senza parole. A quel punto, quindi, affronterà il cuoco dicendogli che non vuole avere più nulla a che fare con lui.

Una situazione decisamente delicata e anche un po' sofferente per Andrè. A quel punto, quindi, interverrà Werner, il quale deciderà di prendere in mano le redini della situazione, cercando in tutti i modi di far tornare il sereno tra suo fratello e la bella Linda. Il piano di Werner andrà in porto e sarà proprio in questa circostanza che Linda si renderà conto di provare un sentimento nei confronti dell'uomo.

Linda sparisce nel nulla dopo una notte di passione

Da quel momento in poi, Linda comincerà a cercare le attenzioni di Andrè e le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, durante una gita nel bosco per raccogliere i funghi, tra i due scoppierà la passione. Possiamo anticiparvi, infatti, che Linda e Andrè faranno l'amore, vivranno un'intensa notte insieme. Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, ma il mattino seguente Linda farà perdere le sue tracce e scomparirà nel nulla lasciando l'uomo da solo senza alcuna spiegazione.