Come ogni domenica è tempo di tornare in onda per "The Walking Dead", trasmesso negli Stati Uniti dal canale via cavo AMC.

La serie, giunta al decimo ciclo di episodi, tornerà infatti domenica 3 novembre con il quinto appuntamento stagionale, dal titolo "What It Always Is". In Italia l'episodio sarà trasmesso nel consueto appuntamento di lunedì 4 novembre alle 21:15 su FOX (canale 112 di Sky) con doppiaggio in italiano.

Cosa è successo nella puntata precedente: Hilltop attaccata, tensione ad Alexandria

L'episodio 10x04 di "The Walking Dead", andato in onda domenica 27 ottobre, ha posto al centro della scena nuovamente la comunità di Hilltop. Così come successo ad Alexandria, anche qui un'orda ha attaccato le mura della città, costringendo gli abitanti ad una strenua difesa. Ad Alexandria invece la tensione continua a salire dopo l'assedio posto in essere dai Sussurratori.

Sono in molti a volere scendere subito in guerra contro Alpha ed i suoi seguaci. Il malcontento degli abitanti si riversa su Lydia, denigrata solo perchè figlia di Alpha e perseguitata da un gruppo di persone. Quando queste attaccano la ragazza tendendole un'imboscata, Negan interviene per difenderla, ma nello scontro colpisce fatalmente Margo, uccidendola.

Quanto successo getterà nuove ombre sull'ex leader dei Salvatori, con il consiglio di Alexandria che si trova a dover decidere sulla sua condanna a morte.

Nonostante abbia agito per salvare la ragazza, Negan si trova nuovamente nell'occhio del ciclone, ma i voti di Aaron e Daryl evitano per il momento la sua condanna. A dover decidere la sorte dell'uomo è il voto di Padre Gabriel, che però decide di aggiornare la seduta al mattino seguente.

Sul finale di puntata arriva la scoperta che getta nuovamente scompiglio in città: la cella di Negan è vuota. Nonostante Lydia dichiari di essere stata lei a liberare l'uomo, Daryl non le crede in quanto ha vegliato su di lei per tutta la notte.

Nel corso della puntata abbiamo inoltre assistito ad un momento di crisi di Ezekiel, vicino a compiere un gesto estremo. Solo l'intervento di Michonne lo trattiene dal portare a termine tale gesto, ma l'uomo è visibilmente provato e appare desideroso di sfogarsi con qualcuno.

'What it always is': Negan in libertà, cosa farà ora?

La puntata 10x05 avrà come protagonista principale proprio Negan che, ormai fuggito da Alexandria si trova a vagare nei boschi.

Scopriremo che è a liberare l'uomo dalla sua cella è stato un giovane membro della comunità, che dichiara di ammirare da sempre Negan. L'ex nemico numero uno ora è libero, anche se da braccato dai membri di Alexandria, e non è chiaro cosa abbia in mente per l'immediato futuro: proverà ad infiltrarsi tra i Sussurratori (come nel fumetto da cui la serie è tratta) o proseguirà per un'altra strada? Gli indizi sembrano portare ad un imminente contatto tra Negan ed Alpha, un incontro che potrebbe riservare molte sorprese.

Se ad Alexandria il problema principale è la fuga di Negan, ad Hilltop gli abitanti sono invece preoccupati per la scomparsa di diverse scorte di cibo. Un fatto che mette in allarme la comunità, ancora scossa dall'attacco subito dall'orda di vaganti guidati dai Sussurratori. Ezekiel, dopo la crisi avuta nello scorso episodio, sembra inoltre pronto a rivelare un doloroso segreto che nasconde da tempo.