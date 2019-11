Entra decisamente nel vivo la decima stagione di "The Walking Dead" che, domenica 10 novembre andrà in onda con il sesto episodio dal titolo "Bonds" (Legami).

La puntata verrà trasmessa poi in Italia nella serata di lunedì 11 novembre alle ore 21:15 su Fox, canale 112 dell'offerta di Sky.

A soli due episodi dal mid-season finale, al quale seguirà poi una pausa di diversi mesi, l'arco narrativo relativo ai temibili Sussurratori arriva finalmente ad un punto molto atteso dai lettori del fumetto e dai fan della serie: il faccia a faccia tra Negan e Alpha.

Cosa è successo nella puntata precedente

Nell'episodio 10x05 di "The Walking Dead" abbiamo assistito alla fuga di Negan, fuggito da Alexandria grazie al misterioso aiuto di uno degli abitanti. L'ex leader dei Salvatori è in seguito raggiunto da Brandon, un abitante di Alexandria che si dichiara un suo ammiratore ed è pronto a seguirlo nella nascita di un ipotetico nuovo Santuario. Nel corso della loro fuga i due sentono delle urla provenire da un autobus, dove una donna e suo figlio sono circondati da diversi zombie.

Negan salva entrambi, mentre Brandon si limita a guardare.

L'uomo decide di allontanare il ragazzo e stringe amicizia con il piccolo Milo, promettendo al bambino di accompagnare lui e sua madre al sicuro ad Hilltop. Quando Negan si allontana per cercare un po' di legna, Brandon ne approfitta per uccidere sia Milo che la madre Amelia, scatenando la furiosa reazione dell'uomo. Questi uccide Brandon e si dirige poi nel territorio dei Sussurratori, dove fa di tutto per attirare l'attenzione.

Dopo essere stato raggiunto da diversi vaganti, di cui si libera con facilità, viene catturato da Beta.

Mentre Negan è in fuga, ad Alexandria si organizzano delle spedizioni per cercarlo, ma la caccia non ha buon esito. Ad Hilltop, ancora alle prese con la ricostruzione dopo l'attacco dell'orda orchestrato dai Sussurratori, spariscono misteriosamente delle scorte. Si scoprirà che a rubarle è stata Magna, il cui gesto porterà ad una rottura con Yumiko.

Vicino al confine con i Sussurratori, Aaron scopre Gamma mentre questa è intenta a sviscerare degli zombi per contaminare l'acqua del fiume. L'uomo si rivela alla donna quando questa si taglia con un coltello, ma la donna si limita a prendere le bende lasciategli da Aaron e poi fugge via al suo accampamento.

Promo e trama 10x06: Negan prigioniero dei Sussurratori

Nell'episodio 10x06 della serie targata AMC, assisteremo al primo faccia a faccia tra Negan ed Alpha.

Dopo essere stato catturato in territorio dei Sussurratori, questi sono indecisi su cosa fare con il nuovo prigioniero.

Alpha vuole mettere alla prova Negan e pensa di usarlo nella guerra contro le comunità di Hilltop ed Alexandria. Carol e Daryl organizzano una nuova spedizione per rintracciarlo, temendo che questi possa aver raggiunto un accordo con i nemici. Nel frattempo Eugene entra in contatto via radio con una nuova e misteriosa comunità di sopravvissuti.

Questa comunità potrebbe essere quella del Commonwealth, presente nel fumetto di Robert Kirkman da cui è tratta la serie.