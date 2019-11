Dopo la messa in onda dell'episodio 10x07 che ha visto l'addio di uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, la Serie TV zombie giunge al suo ottavo episodio, quello che segna il mid-season finale. Sarà un finale di metà stagione in cui gli equilibri si romperanno e in cui tutto sarà possibile.

Anticipazioni della mid-season finale in onda lunedì 25 novembre su Fox

L'episodio 10x08 che andrà in onda su Fox Italia lunedì 25 novembre rappresenta il mid-season finale: è qui che ci sarà una prima resa dei conti per capire come continuerà il resto della stagione.

Nella scena di apertura, verrà raccontato come Dante sia finito nel gruppo dei Sussurratori e quale sia stato il piano di Alpha per lui. Infatti, chi ha seguito l'episodio 10x07 ha avuto difficoltà a ricordare come il dottore Dante sia divenuto membro di Alexandria: nell'ottavo episodio si scoprirà che tutto era stato architettato da Alpha, la quale ha scelto Dante come persona di bell'aspetto e di cui ci si può fidare facilmente e lo ha gettato nel bosco con un'orda di zombie affinchè fosse salvato dai membri di Alexandria.

Ma non tutto è a favore dei Sussurratori e di Alpha perchè, dopo aver scoperto che Lydia è viva grazie al piano di Carol di portarla con sè nell'incontro tra Gamma e Aaron, Gamma capirà di aver commesso un errore nel sacrificare sua sorella per Alpha e a sua volta tenderà una trappola al suo attuale leader tramite l'aiuto di Aaron. Nel promo distribuito su Youtube, Gamma dice ad Aaron di avere delle importanti informazioni per lui: era nell'aria il volta bandiera di Gamma sin dall'episodio 10x07 quando, dopo aver visto Lydia viva, è fuggita ed è scoppiata in lacrime nei boschi.

E' una guerra aperta quella tra Alexandria e i Sussurratori dove ognuno ha dei punti di forza, ma anche e soprattuto di debolezza ed è proprio in questi ultimi che bisogna insistere per sconfiggere il nemico.

Quando ritorna nel 2020

Dopo l'ultimo episodio che andrà in onda lunedì 25 novembre, The Walking Dead 10 si prenderà una sosta lunga circa 3 mesi durante la quale i fans potranno rilassarsi e fare il punto della situazione, cercando anche di immaginare come andrà a finire.

Il ritorno della seconda parte di stagione con gli ultimi otto episodi della decima stagione avverrà nel febbraio 2020. E' molto probabile, come già dichiarato da alcuni spoiler in giro per il web, che in questa stagione dovremo dire addio ad un gran personaggio della serie tv, ovvero Michonne.

Nel frattempo, godiamoci il finale di metà stagione e aspettiamo di vedere come si metteranno le cose sia per il gruppo di Alexandria, di Hilltop e del Regno che per quello dei Sussurratori.

