E' ormai giunto l'appuntamento con il "mid-season finale" della decima stagione di The Walking Dead che, oggi domenica 24 novembre, andrà in onda sugli schermi di AMC con l'ottava puntata. L'episodio, intitolato "The World Before", sarà trasmesso in Italia nella giornata di domani, lunedì 25 novembre, su Fox (canale 112 di Sky) alle 21:15.

La serie, come da tradizione andrà poi in pausa fino a febbraio, quando tornerà con i restanti 8 episodi stagionali.

Cosa è successo nella puntata precedente: Dante è uno dei Sussurratori

L'episodio 10x07 di The Walking Dead ha avuto come protagonista principale Siddiq, il quale ha dovuto fronteggiare l'epidemia che ha colpito Alexandria. L'uomo è stato inoltre assalito dai ricordi del massacro compiuto dai Sussurratori, in cui è stato costretto guardare Alpha e i suoi seguaci nell'atto di uccidere i suoi amici. Siddiq, sopravvissuto a quell'evento, risente ancora di un forte stress ma è costretto a farsi forza per cercare di tenere in salute gli abitanti di Alexandria.

Nel frattempo Carol ha invano provato ad interrogare l'ostaggio catturato con Daryl nel corso di una incursione nel territorio dei Sussurratori. La donna vuole farsi rivelare l'esatta posizione dell'orda di vaganti a disposizione di Alpha, ma l'uomo giura fedeltà assoluta a quest'ultima. Il prigioniero non sa ancora che Lydia è viva, contrariamente a quanto detto da Alpha, e Carol decide di portare la ragazza da lui in modo che questi si renda conto della falsità della sua leader.

Quando Lydia e Carol arrivano al cospetto del prigioniero per farlo parlare, trovano però l'uomo ormai morente.

Mentre ad Alexandria Siddiq intuisce che la causa dell'epidemia risale alla contaminazione dell'approvigionamento di acqua, Aaron incontra nuovamente Gamma. La donna minaccia Aaron cercando di estorcergli delle informazioni, ma improvvisamente appaiono Carol e Lydia. La donna scopre quindi la bugia detta da Alpha ai suoi seguaci e scappa in preda al panico.

Sul finale di puntata l'episodio più importante: Siddiq viene raggiunto da Dante, che cerca di rassicurarlo sui recenti avvenimenti relativi al virus che ha colpito Alexandria. In questi frangenti il dottore smaschera Dante come uno dei Sussurratori presenti al massacro. Capendo di essere stato scoperto, l'uomo ingaggia una colluttazione con Siddiq, soffocandolo a morte.

'The World Before': si gioca a carte scoperte

Mentre ad Alexandria si celebra il funerale di Siddiq, Judith e Michonne sono impegnate in una missione ad Oceanside.

Qui le due riescono a fermare un uomo, che si scopre in possesso di qualcosa che potrebbe aiutare le comunità nella lotta contro i Sussurratori. Dante è nel frattempo smascherato come responsabile dell'omicidio di Siddiq, nonchè spia dei Sussurratori, e si troverà costretto a rivelare quanto fatto in precedenza per conto di Alpha.

Dopo la scoperta fatta nella puntata precedente, Gamma sembra decisa a rivelare ad Aaron la posizione dell'orda di vaganti.

Ciò, unito alla voglia di vendetta degli abitanti di Alexandria, spinge Carol, Daryl e molti altri in una missione pericolosissima in territorio dei Sussurratori. Una scelta che potrebbe portare finalmente al conflitto tra le comunità ed i Sussurratori, tanto anticipato nelle puntate precedenti.