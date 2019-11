Il Trono Over di U&D torna puntualmente su Canale 5 oggi 12 novembre a partire dalle ore 14:45. Dopo avere concesso ampio spazio alle vicende di Gemma Galgani, sempre più coinvolta dal suo nuovo cavaliere Juan Luis Ciano, l'appuntamento odierno si dedica soprattutto a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che riprendono il loro confronto al centro dello studio. L'idillio è ancora lontano per la coppia che solo poche settimane fa ha deciso di concedere una seconda possibilità al loro rapporto.

Ed, infatti, il battibecco tra loro è inevitabile così come la nuova intromissione di Armando Incarnato, che viene rimproverato sia dal cavaliere tarantino che da Tina Cipollari. L'attenzione si sposta poi sul confronto tra Gennaro e Valentina M. che fanno il punto sul loro rapporto e sulle diverse vedute di dama e cavaliere.

Trono Over U&D oggi: Riccardo e Ida litigano ancora

La puntata del Trono Over di Uomini e donne di oggi 12 novembre si riapre con la presenza di Ida Platano e Riccardo Guarnieri al centro dello studio per fare il punto sul loro rapporto.

Già ieri pomeriggio la coppia ha rivelato di avere ancora difficoltà di comunicazione, evidenziate anche in occasione del loro weekend trascorso insieme a Roma. Stando al tradizionale video di anticipazioni pubblicato da Witty Tv, nell'appuntamento odierno Riccardo conferma come sia difficile trovare l'equilibrio durante il confronto. A tal proposito, infatti, dichiara: "Basta, funziona sempre cosi!

Purtroppo te la devo togliere la parola". E continua: "O si va da soli o si va insieme". Inevitabile la replica di Ida: "Che cosa vuoi?". Riccardo, a questo punto precisa: "Era un'altra persona, basta..." Nel resoconto del Vicolo delle News relativo alla registrazione del 2 novembre, di cui oggi va in onda la seconda parte, si precisa che Ida e Riccardo si spostano poi nel backstage dove proseguono la loro ennesima di discussione.

Uomini e donne anticipazioni: nello scontro si intromette Armando Incarnato

Le anticipazioni del Trono Over di U&D di oggi 12 novembre proseguono con il ritorno in studio di Ida e Riccardo, che finiscono con il confrontarsi anche con Armando Incarnato. Quest'ultimo si intromette nella discussione e viene rimproverato anche da Tina Cipollari che non ha affatto gradito nelle sue Storie pubblicate su Instagram.

L'opinionista definisce il napoletano un 'rosicone' il quale, quando non ottiene ciò che vuole, finisce per infangare le altre persone. Maria De Filippi presenta poi Gennaro, che siede di fronte a Valentina M. per l'aggiornamento sulla loro conoscenza. Il cavaliere racconta: "Io penso che abbiamo una ottima affinità caratteriale". Ma poi aggiunge: "Tu stai correndo un pochino più di me". La puntata si conclude con il nuovo ingresso in studio di Gemma Galgani.