L'avventura di Giulio Raselli a Uomini e donne non è ancora finita: chi pensava che il ragazzo avesse scelto lontano dagli studi dopo aver letto le anticipazioni della scorsa settimana, si sbagliava. Nella puntata di oggi, il tronista ha fatto sapere di essere molto indeciso tra Giovanna e Giulia: le due hanno litigato tutto il tempo, accusandosi reciprocamente di non essere la persona giusta per l'alessandrino.

Giulio litiga con le corteggiatrici in esterna

Puntata di Uomini e Donne un po' movimentata quella che è stata registrata poche ore fa a Cinecittà: le anticipazioni che riporta "Vicolo delle News" fanno sapere che il tronista più in crisi, attualmente, è Giulio Raselli.

La scorsa settimana il ragazzo ha abbandonato la puntata per andare in albergo da Giovanna per chiarire: oggi, mercoledì 20 novembre, è stata mandata in onda l'esterna che non è andata affatto bene.

I due hanno litigato furiosamente, tanto che lui, alla fine, ha lasciato la ragazza da sola a lamentarsi.

Tra l'alessandrino e Giulia non è andata meglio: la discussione tra i due c'è stata sia fuori che negli studi, soprattutto perché lui vorrebbe vedere più carattere in quella che sembra essere la sua corteggiatrice preferita.

Quando Raselli ha confermato di non essere pronto a fare una scelta, entrambe le sue spasimanti si sono ribellate ed hanno minacciato di tornare a casa perché stanche della sua eterna confusione.

Veronica attaccata da Tina, l'ex tronista Giulia ospite col fidanzato

Gli ospiti della registrazione odierna di Uomini e Donne sono stati tre: Alessandro Zarino (che è tornato in studio per annunciare che è stato scelto da Maria De Filippi per fare un corso di crossfit ad Amici), e la coppia che si è formata una settimana fa.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon hanno partecipato alla puntata del Trono Classico che sarà trasmessa sette giorni dopo la loro scelta: le anticipazioni fanno sapere che i due sono felicissimi e non si pentono di aver lasciato prima del previsto la trasmissione per viversi lontano dalle telecamere.

Veronica Burchielli, infine, è stata un po' punzecchiata da Tina Cipollari: l'opinionista ha rimproverato la neo tronista di non avere lo stesso carattere che ha tirato fuori quando ha detto "no" ad Alessandro. La ragazza si è difesa ed ha manifestato tutto il suo dispiacere per le tante critiche che ha ricevuto nei giorni scorsi soprattutto sui social network.

L'altro protagonista del Trono Classico, Carlo Pietropoli, per il momento sembra non aver ancora intrapreso un percorso particolarmente interessante: in puntata, infatti, oggi non si è neppure parlato di lui.