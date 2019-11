Nel corso della puntata del trono classico di Uomini e donne, che andrà in onda oggi 21 novembre, assisteremo a molteplici colpi di scena. Il trono maggiormente discusso sarà, sicuramente, quello di Giulio Raselli. Il ragazzo si sta dando molto da fare e, nel corso della puntata odierna si renderà protagonista di baci appassionati con Giovanna, ma anche di gesti importanti con Giulia.

Dopo averle presentato sua madre attraverso una videochiamata, infatti, l'altra corteggiatrice sbotterà e compirà un gesto davvero assurdo. Nel bel mezzo della puntata, infatti, gli tirerà una scarpa contro. Ad ogni modo, anche con lei avverranno degli episodi davvero molto significativi.

Anticipazioni trono classico: Giulio fa conoscere sua madre a Giulia

Si partirà dall'esterna con Giulia. I due sono stati molto in sintonia, al punto che la ragazza ha deciso di mostrargli i suoi genitori in videochiamata. Durante il collegamento, la famiglia della corteggiatrice ha esortato il tronista a trattarla bene ed essere più delicato con lei. Raselli, allora, per ricambiare al gesto molto dolce, ha deciso di chiamare sua madre e farla conoscere alla ragazza.

Dopo questo avvenimento, però, Giulia è sembrata poco interessata al racconto che l'ex della Cavaglià stava facendo su sua madre. Nel caso specifico, il tronista stava spiegando il difficile rapporto che talvolta ha con la donna a causa dell'enorme divergenza d'età (lei ha 70 anni).

Giulia, ovviamente, dopo la strigliata di Raselli si è mortificata e si è scusata. Ad ogni modo, nel bel mezzo della loro discussione, la linea tornerà nello studio perché Giovanna incomincerà a sbottare contro il tronista. La ragazza rimarrà così male dal suo gesto al punto da tirargli contro una scarpa. Ebbene, dopo tutto ciò andrà in onda la sua esterna.

Giulia chiede a Raselli di dormire insieme, lui rifiuta

Nell'esterna, la ragazza ha deciso di farlo parlare con sua zia. Anche lei ha chiesto al tronista di comportarsi meglio. A quel punto, Raselli si è un po' oscurato. Dopo poco, però, gli animi si sono rasserenati. Molto significative sono state le due esterne di dopo. Giulio ha trascorso una notte con Giulia e una con Giovanna. Con la prima, è sembrato molto più misurato.

La ragazza, infatti, gli ha chiesto addirittura di dormire insieme, ma lui ha negato.

Dopo qualche bacetto, l'esterna è terminata. Con Giovanna, invece, le cose sono andate diversamente. La ragazza, infatti, dopo aver conversato fino alle 2 di notte con il tronista, si è recata nella sua stanza. A quel punto, Raselli è entrato e i due si sono scambiati dei baci molto appassionati sotto le coperte.

Veronica, invece, si è sentita molto fuori luogo, ma il tronista l'ha esortata a rimanere. Giovanna, invece, si è resa protagonista di una battuta infelice verso il nuovo tronista, che Giulio non ha molto gradito. La ragazza, infatti, ha alluso al fatto che fosse interessata a corteggiarlo.