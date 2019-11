Nello studio di Uomini e donne è tempo di nuove confessioni e di colpi di scena che non passeranno certamente inosservati. Le anticipazioni che arrivano dalla registrazione del trono over di ieri, 23 novembre, rivelano che ci saranno delle importanti novità che riguarderanno in primis Armando, il quale si lascerà andare ad una confessione del tutto inaspettata sul suo rapporto con Valentina F. Il cavaliere, reduce dal 'due di picche' che gli è stato dato da Ida Platano, confesserà di aver trascorso una notte insieme a Valentina, suscitando così lo stupore del pubblico e dei vari protagonisti del trono over stesso.

Uomini e donne anticipazioni, Armando e Valentina F. insieme per una notte

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio, rivelano che Armando stava parlando in trasmissione della sua conoscenza con Veronica che non sta andando proprio nel migliore dei modi.

Il cavaliere infatti si lamenta del fatto che, nonostante siano usciti insieme un bel po' di volte, non siano mai andati oltre perché lei non riuscirebbe a lasciarsi andare. Addirittura tra i due non ci sarebbe mai stato neppure un bacio.

Nel bel mezzo della discussione si è intromessa Valentina F., la quale ha preso la parola ed ha scatenato la reazione negativa di Armando, il quale ha rivelato che, fuori dagli studi di Uomini e donne, la dama si sarebbe baciata con Simone ma questa cosa sarebbe stata taciuta alla redazione del programma di Maria De Filippi.

Gli spoiler su U&D rivelano che, a quel punto, i tre abbiano cominciato a litigare ed è venuto fuori anche un altro scoop. Armando, infatti, confessa di essere uscito una sola volta con Valentina F., ma in quell'occasione i due avrebbero trascorso la notte insieme in un albergo.

Valentina F. nega, Ida e Riccardo si lasciano

Lui dice di non averlo mai raccontato perché non voleva umiliarsi agli occhi degli altri per aver trascorso una notte con una persona del genere.

Valentina F., però, nega l'accaduto e chiederà di rivolgersi all'albergo dove Armando sostiene di essere stato con lei, per verificare l'attendibilità delle sue dichiarazioni in puntata.

Ma questo non è stato l'unico colpo di scena avvenuto nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne over di ieri pomeriggio. Occhi puntati anche sulla coppia composta da Ida e Riccardo, i quali continuano ad essere in forte crisi dal punto di vista sentimentale.

E le anticipazioni rivelano che questa volta i due hanno preferito dirsi addio. Dopo l'ennesima discussione dove Riccardo ha ammesso che non riesce a lasciarsi andare dal punto di vista fisico con la Platano, i due hanno preferito mettere la parola 'fine' alla loro relazione.