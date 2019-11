L'appuntamento con Uomini e donne ritorna in onda domani, mercoledì 27 novembre, con la messa in onda della terza puntata di questa settimana, che sarà incentrata ancora una volta sul trono over. E anche questa volta non mancheranno i colpi di scena, con i riflettori ben puntati soprattutto su Armando e la sua turbolenta frequentazione con Veronica. E poi ancora vedremo che ci sarà spazio per una confessione del tutto inaspettata su Valentina F: Armando, infatti, sostiene che i due abbiano trascorso la notte insieme quando si videro ai tempi del loro appuntamento.

Uomini e donne, anticipazioni 27 novembre: Armando sbotta contro Veronica

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne del 27 novembre, rivelano che Armando comincerà ad essere un po' stufo dell'atteggiamento e del modo di fare di Veronica.

I due, infatti, è ormai da un bel po' di tempo che si stanno frequentando e che stanno uscendo assieme fuori dagli studi della trasmissione di Maria De Filippi, ma ad oggi il cavaliere non è soddisfatto perché tra di loro non c'è mai stato un bacio.

Nonostante le svariate uscite, Armando e Veronica non si sono mai lasciati andare e questa cosa proprio non piace al cavaliere, il quale in studio si lamenterà duramente. Lei, però, si difenderà dicendo che Armando non dovrebbe chiedere determinate cose, perché dovrebbero avvenire in maniera spontanea.

Gli spoiler del trono over, però, rivelano che il cavaliere non è più disposto ad aspettare. 'Devo chiedere la mano a tuo padre per avere un bacio?', sbotterà in studio al cospetto della De Filippi e degli altri protagonisti del trono over.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della puntata di Uomini e donne in programma il 27 novembre su Canale 5, Armando si lascerà andare anche ad una clamorosa confessione su Valentina F, che fino a questo momento non era mai venuta fuori.

Gianni Sperti contro Anna Tedesco

I due, in passato, sono usciti insieme e in questa puntata Armando confesserà che quella sera hanno dormito insieme.

Valentina, però, negherà tale affermazione e di fronte all'insistenza di Armando, chiederà che vengano portate le prove di quello che lui sta dicendo in studio. 'Che bugiardo che sei', sbotterà Valentina la quale alzerà la voce dicendogli che non deve permettersi di infangare il suo nome.

Non mancherà neppure uno scontro tra Valentina F e Veronica, dato che quest'ultima non gradirà alcune affermazioni della sua rivale. Occhi puntati anche sullo scontro tra Gianni Sperti e Anna Tedesco. Gli spoiler di U&D rivelano che l'opinionista si dirà sempre più convinto del fatto che la dama abbia un'altra persona fuori dalla trasmissione ma lei negherà tutto.