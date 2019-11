Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le anticipazioni rivelano che proprio questo pomeriggio 20 novembre sono stati registrati i nuovi appuntamenti che avremo modo di vedere in onda tra qualche settimana su Canale 5. Le attenzioni sono state poste soprattutto sul percorso sentimentale di Giulio Raselli, il quale si trova sempre più combattuto tra Giovanna e Giulia, le due pretendenti che hanno fatto breccia nel suo cuore.

Eppure, chi credeva che Raselli fosse giunto praticamente ad un passo dalla scelta finale dovrà ricredersi, dato che questo pomeriggio il tronista ha ammesso di non essere ancora pronto per compiere il 'grande passo' e non sono mancate le liti in studio con le due ragazze.

Gli spoiler di Uomini e donne, Giulio non è pronto per la scelta finale

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne trono classico rivelano che si è ripartito dal momento in cui la scorsa settimana Giulio scelse di correre da Giovanna per rivederla, dopo che la ragazza non si era presentata in studio.

Un comportamento che non è piaciuto per niente a Giulia, la quale in studio ha puntato il dito contro il tronista, ammettendo di essersi presentata soltanto per chiarire e andare via definitivamente ma poi alla fine non lo farà.

Giulio, però, precisa di non essere andato da lei al termine della passata registrazione perché voleva vedere quale sarebbe stata la sua reazione, dato che ha come la sensazione di averla conosciuta soltanto per metà nel corso di queste settimane trascorse insieme in trasmissione.

Successivamente, come precisa Il Vicolo delle News, si è passato al racconto delle novità che riguardano il percorso di Giulio e Giovanna. Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che quando il tronista si è recato a casa sua per parlarle non ha risolto moltissimo, dato che i due hanno soltanto litigato. Raselli ha puntato il dito contro la ragazza, accusandola prima di essere una bambina e poi di essere viziata.

Giulia e Giovanna si lamentano con il tronista

Lei però, ribatte dicendo che ha come l'impressione del fatto che Giulio in realtà provi soltanto un minimo interesse nei suoi confronti e questa affermazione farà andare su tutte le furie il tronista. In studio, i due continueranno a litigare. Giulia ammette che quando ha visto la scena di Raselli che si recava da Giovanna sperava che a quel punto avesse fatto la sua scelta ma lui dice di non sentirsi ancora pronto a compiere questo passo.

Il tronista, infatti, non se la sente ancora di abbandonare la trasmissione con colei che potrebbe diventare la sua nuova fidanzata e per il momento preferisce andare avanti così. Una decisione che tuttavia non piacerà alle due pretendenti, le quali si lamenteranno non poco al punto da spingerlo ad intimare loro di andare via se la situazione sta loro stretta.