Ieri, sabato 9 novembre, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over: le anticipazioni, che riporta "Vicolo delle news", fanno sapere che i protagonisti della giornata sono stati ancora Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A quasi un mese dal loro ricongiungimento, i due non riescono a trovare un punto d'incontro: le liti e le incomprensioni andate in scena davanti alle telecamere, hanno spinto Maria De Filippi ad affermare che tra loro potrebbe non esserci più amore.

Ida e Riccardo ai ferri corti: ancora discussioni dopo il ritorno di fiamma

Sono passate quasi 4 settimane da quando Ida Platano ha deciso di dare un'altra chance a Riccardo Guarnieri; il lieto fine che tutto il pubblico di Uomini e donne sognava, però, non è ancora arrivato. Anche ieri, come accade ormai da qualche sabato a questa parte, i due hanno raccontato di non andare d'accordo nella vita di tutti i giorni: la dama, in particolare, rimprovera al compagno di avere poco trasporto fisico nei suoi confronti.

Le anticipazioni sulla puntata del Trono Over che è stata registrata qualche ora fa, inoltre, informano i fan che la coppia fatica a capirsi soprattutto nelle piccole cose: la versione che dà la bresciana di un qualsiasi episodio che riguarda la sua storia d'amore, non coincide mai con quella del cavaliere.

Tina Cipollari, esasperata dalle discussioni tra i due sempre sugli stessi argomenti, è intervenuta affermando che secondo lei l'amore che ha unito in passato la parrucchiera e il personal trainer, non c'è più.

Anche Maria De Filippi ha espresso un parere sull'incompatibilità caratteriale che sta tenendo lontani i protagonisti di U&D: secondo la conduttrice, Ida e Riccardo sarebbero ancora legati da un sentimento d'amicizia, ma la passione di un tempo pare essere svanita nel nulla.

Il pugliese, inoltre, si è arrabbiato parecchio quando Armando Incarnato si è intromesso nella discussione e, per consolare l'afflitta dama, le ha fatto una dolce carezza: questo gesto, ha spinto Guarnieri a lasciare furioso lo studio.

Ida in lacrime nel camerino: con Riccardo le cose non funzionano

"Vicolo delle News", nelle anticipazioni apparse in rete a poche ore dalla fine della registrazione del Trono Over del 9 novembre, fa sapere che Ida ha immediatamente seguito Riccardo dietro le quinte quando l'ha visto abbandonare lo studio in preda all'ira.

Le telecamere hanno ripreso il prosieguo della lite tra i due protagonisti di U&D finché la padrona di casa non ha deciso di voltare pagina, soprattutto perché da molto tempo si sentiva parlare delle stesse cose.

Dopo un po', la De Filippi si è collegata con il backstage, ed ha visto la Platano piangere disperata in camerino: Guarnieri non era presente in quel momento, perciò si presuppone che abbia lasciato la compagna da sola perché esasperato dall'ennesima discussione.