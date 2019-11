Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e proprio ieri pomeriggio è stato registrato un nuovo appuntamento che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che si è tornati a parlare della coppia composta da Ida e Riccardo, i quali sebbene abbiano scelto di darsi una seconda possibilità, non hanno ancora abbandonato del tutto la trasmissione della De Filippi.

I due, infatti, continuano ad essere in crisi e nel corso di questo nuovo confronto dove la Platano ha accusato Riccardo di essere poco passionale, si è intrufolato anche Armando il quale ha lanciato delle frecciatine parlando di tradimenti tra i due.

Spoiler Uomini e donne over: Ida delusa dal ritorno di fiamma con Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne over rivelano che tra Ida e Riccardo il rapporto continua ad essere abbastanza problematico.

La dama, infatti, non è contenta di come si sta evolvendo la situazione con il cavaliere e in particolar modo lo ha accusato di essere poco passionale nei suoi confronti.

La Platano ha parlato anche di uno scatto che questa settimana ha condiviso sulla sua pagina Instagram, il quale credeva avesse scaturito una reazione o quanto meno un commento da parte di Riccardo, ma in realtà lo ha lasciato impassibile.

Tutto questo per Ida non va bene e quindi è tornata a discutere con il cavaliere, al punto che la De Filippi ad un certo punto ha chiesto alla coppia di continuare a parlare dietro le quinte della trasmissione.

Le anticipazioni su Uomini e donne over, infatti, rivelano che Ida si è anche lamentata del fatto che in questa ultima settimana non ci sono stati baci con Riccardo. Insomma mancherebbe del tutto il trasporto e la passione in questo ritrovato rapporto con il cavaliere che risulta essere più complicato e difficile di quello che entrambi si sarebbero aspettati.

Le frecciatine di Armando sui possibili tradimenti di Ida e Riccardo

In questa situazione di crisi, è tornato ad intromettersi anche Armando, il cavaliere che venne 'scartato' da Ida dopo questo ritorno di fiamma con Riccardo. Nel corso della settimana, infatti, Armando ha postato delle frecciatine al vetriolo sui social nei confronti della coppia, parlando anche di tradimenti tra i due.

Ovviamente le sue parole non sono passate inosservate e in studio a Uomini e donne sono stato motivo di nuovi litigi tra i due fidanzati.

Gli spoiler del trono over, inoltre, rivelano che le frecciatine di Armando non sono piaciute per niente a Tina Cipollari, la quale si è scagliata duramente contro l'uomo, accusandolo di volersi mettere sempre in mezzo alle storie degli altri.