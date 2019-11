I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima registrazione del trono over in programma oggi pomeriggio 23 novembre, ci sono state delle clamorose novità riguardanti la coppia composta da Ida e Riccardo. I due, che in queste settimane hanno cercato di rimettere in piedi la loro storia d'amore, sono arrivati definitivamente ad un punto di non ritorno e, alla fine, hanno comunicato al pubblico di aver deciso di mettere la parola 'fine' a questa relazione.

Uomini e donne anticipazioni: è finita tra Ida e Riccardo, l'annuncio in puntata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Uomini e donne over che arrivano dal sito 'Il Vicolo delle News' rivelano che ad un certo punto della registrazione, la De Filippi ha chiesto ad Ida di entrare in studio ma la dama non arrivava mai.

Il motivo? La Platano era dietro le quinte della trasmissione, in lacrime, e non riusciva ad entrare in trasmissione per fare il punto della situazione su quanto stesse accadendo con il suo fidanzato.

A quel punto la conduttrice ha scelto di mandare in onda un filmato riguardante quanto accaduto la scorsa settimana, quando Ida e Riccardo hanno continuato a discutere animatamente dietro le quinte del programma, anche se poi era tornato il sereno con un bacio.

Ma, a quanto pare, le cose sono cambiate drasticamente. Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che a quel punto la De Filippi ha chiesto a Riccardo di fare il suo ingresso in studio e il cavaliere ha svelato che la scorsa settimana ha raggiunto la Platano a Brescia ma le cose tra di loro non sono affatto decollate. Anche Riccardo non ha saputo trattenere le lacrime e, nello studio di U&D, si è lasciato andare alla commozione, al punto da non riuscire a parlare per svariati minuti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Ida e Riccardo non trattengono le lacrime in studio a U&D

Dopo un po' è arrivata anche la Platano e tra i due è ripresa la discussione, alquanto animata. Riccardo ha ammesso di non riuscire ad avere dei rapporti intimi con Ida e quindi, da quando sono tornati assieme, non si sono mai lasciati andare alla passione. Lui sostiene che non cerca solo un rapporto fisico con Ida ma anche mentale ma, fin quando non supereranno i problemi che ci sono, non riuscirà mai a sbloccarsi.

E poi ancora gli spoiler di Uomini e donne trono over di oggi, rivelano che nel corso della discussione è venuto fuori anche il fatto che Ida fosse molto amareggiata nei confronti della famiglia di Riccardo, per un fatto accaduto questa estate e che avrebbe come protagonista anche la mamma del cavaliere. Dopo l'ennesima discussione, la De Filippi chiederà alla coppia qual è la scelta finale e sia Riccardo che Ida confermeranno che questa volta è finita per sempre e quindi si lasceranno.