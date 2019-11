Per Gemma Galgani è giunto il momento di voltare pagina e di pensare al suo futuro dopo le numerose delusioni d'amore che ha subito in questi anni a Uomini e donne. Archiviata la tormentata relazione con Giorgio e successivamente quella con Jean Pierre, ecco che la dama torinese ha ritrovato il sorriso al fianco di Juan Luis, il quale è arrivato in trasmissione proprio per conoscere l'ambita dama torinese.

E le anticipazioni dell'ultima registrazione di U&D rivelano che ci sono delle novità importanti, perché tra Gemma e Juan Luis prosegue tutto nel migliore dei modi al punto che il cavaliere ha scelto di mandare via le nuove dame arrivate in trasmissione per conoscerlo.

Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Juan Luis sempre più uniti

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler che arrivano da Uomini e donne trono over rivelano che verrà trasmessa la nuova esterna che vedrà protagonisti i due protagonisti del momento della trasmissione di Canale 5.

Anche questa volta tutto è andato nel migliore dei modi. Ormai tra Gemma e Juan c'è un'armonia e un'alchimia che potrebbe essere definita perfetta e ormai non nascondono più il grande feeling che si è venuto a creare in queste settimane.

Insomma la dama torinese ha ritrovato nuovamente il sorriso e la felicità grazie a questo uomo che ha saputo conquistare il suo cuore, facendola tornare a credere nell'amore.

In studio la Galgani porterà un regalo del tutto particolare al suo nuovo fidanzato.

Le anticipazioni su Uomini e donne, infatti, rivelano che Gemma arriverà in trasmissione con un cartellone a forma di cuore, con sopra attaccati 120 post-it. Tra questi ci sono ben 80 canzoni d'amore che la dama torinese ha scelto di dedicare alla sua nuova fiamma. Gemma vorrà che ad ogni puntata del trono over, Juan Luis dovrà staccare uno dei post-it attaccati e la canzone che si nasconde sotto dovranno ballarla insieme in studio.

Juan Luis manda a casa le nuove dame per Gemma

Insomma un grande gesto d'amore e molto romantico da parte della dama, anche se i due ci terranno a precisare che fino a questo momento, nonostante le varie uscite che hanno fatto assieme fuori dal programma, non sono mai andati oltre. Tra Gemma e Juan Luis, infatti, ci sono stati soltanto dei baci a stampo e niente di più.

Nonostante questo, però, Juan dimostrerà di avere le idee molto chiare sul futuro.

In studio, infatti, la De Filippi annuncerà l'arrivo di nuove dame che avrebbero intenzione di conoscerlo fuori dal contesto televisivo. Questa volta, però, Juan non darà a nessuna la possibilità di approfondire la frequentazione e manda a casa tutte le nuove dame, concentrandosi così soltanto su Gemma.