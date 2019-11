Ieri, sabato 9 novembre, è stata registrata la puntata del Trono Over che dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 tra un paio di settimane. Le anticipazioni, che ha riportato "Vicolo delle News" nella tarda serata, informano i fan di Uomini e donne che la liason tra Gemma Galgani e Juan Luis ha cominciato a scricchiolare. La dama ha assistito con il broncio ai balli che il suo spasimante ha fatto prima con Tina Cipollari e poi con Barbara De Santi, fino a quando Armando non ha dato voce ad una segnalazione sul "collega".

Gemma e Juan Luis: primi attriti dopo il colpo di fulmine

Sono passate circa due settimane da quando Maria De Filippi ha presentato a Gemma Galgani il bel Juan Luis: dopo un iniziale periodo di conoscenza molto idilliaco, tra i due hanno cominciato a sorgere i primi problemi. Durante la registrazione di U&D che c'è stata sabato 9 novembre, la dama si è ritrovata a versare lacrime amare in varie occasioni, soprattutto in seguito a comportamenti del 57enne che l'hanno delusa non poco.

Tina Cipollari ha provocato la sua storica "rivale" proponendo più di una volta un ballo lento al cavaliere: il signore di origini venezuelane ha sempre accettato di accompagnare l'opinionista per educazione, ma la torinese sembra essersi legati al dito tutti i suoi "sì".

Le anticipazioni apparse su "Vicolo delle News", inoltre, sostengono che anche Barbara De Santi abbia chiesto ed ottenuto di poter danzare con il corteggiatore di Gemma, che si è arrabbiata tanto.

La segnalazione di Armando su Juan Luis

A lasciare senza parole la Galgani, è stata la voce che Armando Incarnato ha riportato in studio sul "collega": il cavaliere sostiene che a Napoli si dice che Juan Luis non è affatto interessato a Gemma e che sarebbe a Uomini e Donne soltanto per visibilità.

L'eventualità che il suo corteggiatore la stia prendendo in giro ha gettato la dama nel più totale sconforto, sebbene lui abbia smentito tutto con una calma invidiabile.

La puntata del Trono Over, registrata ieri, si è conclusa con l'ennesimo momento di tensione tra la torinese e il signore che sta frequentando da qualche settimana: in rete, infatti, si legge che Juan Luis ha incontrato due signore che hanno telefonato in redazione appositamente per lui, e ha deciso di approfondire solo con una di loro.

Mentre una di queste aspiranti dame si presentava, Tina è intervenuta facendo una battuta che il 57enne ha frainteso: lui ha scambiato la voce della Cipollari con quella di Gemma, alla quale ha rivolto un rimprovero piuttosto severo.

Il napoletano ha redarguito la Galgani, dandole della maleducata per aver interrotto il discorso di un'altra persona. La torinese, che era rimasta per tutto il tempo in silenzio, non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha lasciato lo studio.