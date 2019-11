Una nuova puntata del trono over di Uomini e donne è stata registrata sabato 9 novembre. Ancora una volta i protagonisti per la maggior parte della registrazione sono stati Gemma, Ida e Riccardo. Tutti e tre i personaggi principali hanno affrontato una puntata all'insegna di lacrime ed accese discussioni.

Gemma in lacrime per Jean Luis

Le anticipazioni del 9 novembre forniteci da Il Vicolo Delle News rivelano che la felicità della protagonista indiscussa del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è svanita nel momento in cui il suo pretendente venezuelano Jean Luis ha deciso di ballare con l'opinionista Tina Cipollari.

Un ballo che ha dato vita ad un amaro sfogo della Galgani sull'ex moglie di Kikò Nalli, che, tra l'altro, per tutta la durata della puntata ha più volte screditato la dama piemontese. La Cipollari, inoltre, ha ulteriormente turbato la serenità della torinese compiendo un gesto inaspettato, ovvero quello di far recapitare in settimana, tramite il collega Gianni Sperti, un peluche con un fiocchetto rosso a Jean Luis.

Un colpo di scena, come se non bastasse, non è tardato ad arrivare: gli spoiler riportano che la conduttrice Maria De Filippi ha fatto consegnare al cinquantasettenne in studio un mazzo di fiori con un biglietto anonimo, ma l'artefice del gesto è rimasta segreta poiché sia l'opinionista sia la protagonista indiscussa del parterre femminile hanno negato di essere le autrici di codesto pensiero.

La padrona di casa ha anche fatto risiedere il cavaliere al centro dello studio per via di due nuove dame che sono approdate negli studi Elios per conoscerlo; solo una, tuttavia, ha suscitato l'interesse per il venezuelano, il quale ha deciso di tenerla per approfondire la conoscenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Altra svolta improvvisa nello sviluppo della puntata: durante la presentazione delle signore arrivate per frequentarlo, la Cipollari ha interrotto scherzosamente la presentazione di una delle donne, ma un equivoco ha fatto credere al venezuelano che fosse stata la Galgani ad intervenire, motivo per cui il cavaliere ha deciso di dare una ridimensionata alla sessantanovenne, facendola addirittura uscire dallo studio in lacrime.

Ida e Riccardo non riescono a trovare un punto d'incontro

Anche la relazione tra la coppia-simbolo del trono over di Uomini e Donne degli ultimi anni composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è andata peggiorando. I due, infatti, hanno continuato ad accusarsi a vicenda: se la bresciana ribadirà per l'ennesima volta il mancato trasporto fisico del tarantino nei suoi confronti, quest'ultimo le ha fatto presente i suoi modi petulanti.

L'ulteriore intromissione del napoletano Armando Incarnato è destinata a complicare le cose tra i due: l'ex corteggiatore della Platano, avvicinandosi a lei e accarezzandole il volto, le ripeterà che il Guarnieri si è rifatto avanti solo perché ha tentato di rifarsi una vita lontano da lui. La moina dell'ex attore di Gomorra non sarà per niente apprezzata dal cavaliere tarantino che, ad un certo punto, uscirà dallo studio rincorso da una Ida disperata.

Anna e Samuel si stanno frequentando

Nelle attuali puntate in onda su Canale 5 i telespettatori italiani hanno assistito al ritorno del cavaliere Samuel Baiocchi, ex fidanzato dell'ex dama storica Elga Profili. L'uomo non rimarrà in disparte per molto e, durante la registrazione del 9 novembre, siederà al centro dello studio insieme ad Anna Tedesco: i due racconteranno di essere andati a cena a Riccione ed ammetteranno di essersi scambiati un bacio. Nascerà un nuovo amore all'interno del programma o questa frequentazione finirà presto?

In attesa di scoprirlo, ricordiamo che i telespettatori vedranno la messa in onda di questa registrazione solamente nelle settimane a venire.