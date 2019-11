Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le anticipazioni rivelano che nel corso degli appuntamenti di questo pomeriggio 20 novembre, ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato Alessandro Zarino. Chi ha seguito la passata puntata del programma sa bene che Alessandro ha scelto di congedarsi dalla trasmissione anticipando la sua scelta e beccandosi un secco 'no' da parte di Veronica che poi è stata scelta come tronista.

Nel corso della registrazione di oggi, però, la De Filippi ha annunciato che Alessandro avrà un nuovo ruolo in un'altra produzione televisiva della Fascino: parliamo di Amici 19.

Uomini e donne spoiler: Alessandro reclutato nella scuola di Amici

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne registrata questo pomeriggio rivelano che Maria De Filippi ha fatto sapere che Alessandro era tornato di nuovo negli studi non per partecipare al trono classico bensì per chiudere un accordo che lo vedrà tra i protagonisti della nuova edizione di Amici, tornato in onda sabato scorso su Canale 5.

L'ex tronista, però, non sarà uno dei nuovi allievi della scuola più famosa e seguita d'Italia ma vestirà i panni di coach e la padrona di casa di Uomini e donne, ha spiegato che Alessandro è stato scelto come istruttore di crossfit e quindi terrà delle lezioni all'interno della scuola per gli allievi di questa diciannovesima edizione.

Una buona notizia per Alessandro ma anche per tutti i suoi fan che non avevano gradito minimamente il modo in cui fosse stato trattato dalla De Filippi in occasione della puntata dedicata alla scelta, quando poi a Veronica venne offerto di approdare sul trono e quindi di diventare la nuova protagonista femminile del fortunato dating show di Canale 5. Come se la caverà in questa nuova avventura?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Lo scontro tra Tina e Veronica a U&D

Nel frattempo, le anticipazioni sulla registrazione odierna di Uomini e donne trono classico rese pubbliche dal Vicolo delle News, rivelano che non sono mancate le prime polemiche su Veronica e a mettere zizzania è stata soprattutto Tina Cipollari. L'opinionista del programma di Canale 5 ha attaccato la tronista, chiedendole dove fosse finito il suo 'carattere tosto' mostrato nelle scorse settimane con Alessandro.

'Ma chi sei veramente te?' si è chiesta Tina rivolgendosi a Veronica, la quale a sua volta ha prontamente ribattuto a queste illazioni, tirando in ballo anche la sua esperienza con Alessandro. La tronista ha lanciato una frecciatina dicendo che nonostante tutto l'interesse professato da Zarino, dopo il 'no' non è stato fatto nessun passo in avanti da parte del ragazzo, che ha accettato il suo rifiuto senza batter ciglio.