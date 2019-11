A Uomini e donne over le sorprese continuano a fioccare. Dopo il romantico riavvicinamento, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri le cose sembrano essere precipitate: in un forte litigio hanno confermato che la loro storia è finita. Per Gemma Galgani invece sembra essere tornato il sereno con Juan Luis Ciano. Quanto durerà?

Anticipazioni Uomini e donne registrazione 23 novembre: Gemma felice con Juan Luis

Le anticipazioni di Uomini e donne provenienti dalla registrazione del 23 novembre raccontano che Gemma e Juan Luis stanno vivendo un periodo sereno.

Qualche giorno fa l'uomo ha fatto alla Galgani su Instagram una dedica in cui la chiamava amore mentre era dal barbiere. In studio i due sono apparsi molto felici, tanto che lui ha mandato a casa cinque signore arrivate per conoscerlo. Juan Luis ha salutato anche Paula, la donna che aveva accettato la volta scorsa, scusandosi perché non aveva capito il regolamento. Gemma ha regalato al venezuelano un cartellone a forma di cuore con dei post it che riportavano 80 canzoni d'amore dedicate a lui.

In ogni puntata, Juan dovrà sceglierne una e ballare con lei. I due hanno confermato che tra di loro per il momento ci sono solo baci a stampo, ma vista l'armonia in studio, Gemma ha trovato finalmente l'uomo che sognava?

Spoiler U&D over, registrazione 23 novembre: Ida e Riccardo si sono lasciati

Gli spoiler della registrazione del 23 novembre di U&D proveniente dal "vicolo delle news" rivelano che nella coppia di Ida e Riccardo, invece le cose vanno molto male.

I due hanno litigato nuovamente e Riccardo ha spiegato di essere stato a Brescia e non aver trovato la situazione che sognava. Mentre l'uomo raccontava la sua delusione si è commosso ed è intervenuta Ida. La Platano ha sostenuto che tra loro i problemi sono ancora molti: tra questi, il fatto che lui non riesce ad avere rapporti intimi con lei. Riccardo ha sottolineato quanto lui tenga prima di tutto a risolvere i problemi che hanno a livello di comunicazione, perché l'aspetto fisico è secondario.

Il litigio è degenerato in altre questioni: Ida gli ha ricordato di quella volta in cui lei si era recata a Taranto con il figlio e la madre di lui non le aveva aperto la porta, ma Riccardo ha voluto tacere su questioni che riguardano terze persone. La relazione tra Ida e Riccardo non è decollata dopo l'ennesimo tentativo: i due hanno confermato a Maria di non stare più insieme. La reazione dello studio è stata tutta a favore di Ida quando la donna ha raccontato di andare dallo psicologo perché questa storia la fa soffrire molto.

Sia Valentina che Roberta hanno attaccato Riccardo, dando a lui la responsabilità del fallimento di questa relazione. Ida e Riccardo si chiariranno e torneranno ancora insieme? Non resta che attendere che il tempo faccia il suo corso.