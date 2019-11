L’esperienza sul trono classico di Uomini e Donne di Veronica Burchielli potrebbe concludersi poche settimane dopo l'investitura di Maria De Filippi. Come riportato da Il Vicolo delle News nella corso della registrazione del 28 novembre la ventunenne ha riferito che si aspettava il ritorno di Alessandro Zarino in trasmissione per corteggiarla. A tal riguardo si è fatto riferimento anche alle dichiarazioni rilasciate dall'ex tronista al magazine del people show di Canale 5 con il napoletano che non aveva escluso questa ipotesi.

La spezzina ha spiegato che il fatto di non vedere Zarino tornare in studio l'ha un po' turbata rimarcando che non riesce a vivere con la necessaria serenità il nuovo percorso nel dating show.

Affermazione che hanno acceso il dibattito in studio con Tina Cipollari che ha duramente attaccato Veronica. Quest'ultima ha deciso di contattare telefonicamente Alessandro che le ha comunicato che non intende tornare a Uomini e donne e che sarebbe disposto ad incontrarla a Napoli. Alla fine la Burchielli non ha abbandonato il trono anche se ha aggiunto che non ha le idee chiare sul da farsi.

Spoiler Uomini e Donne, infuocato scontro tra Tina e Veronica

Non sono mancati i colpi di scena nel corso della registrazione del trono classico del 28 novembre di Uomini e Donne. Dopo la segnalazione su Giulia D'Urso, corteggiatrice di Giulio Raselli, Maria De Filippi ha invitato Tina Cipollari a non allontanarsi dallo studio per discutere degli sviluppi del percorso di Veronica Burchielli ripartendo dall'accesa discussione della settimana precedente. Dopo aver ammesso che si aspettava il ritorno di Alessandro Zarino in trasmissione, la spezzina ha riferito di essere disposta ad incontrare l'ex tronista per un chiarimento.

Le affermazioni di Veronica hanno reso rovente il dibattito in studio con la vulcanica opinionista che l'ha attaccata affermando che vuole andare dall'ex tentatore per "ripulirsi la faccia". Per Tina la ventunenne avrebbe dovuto confrontarsi subito con il napoletano e non accettare il trono. La Burchielli ha replicato a muso duro sostenuta anche da parte del pubblico che la invitava a non abbandonare il people show con Tina che ha temporaneamente lasciato lo studio.

La telefonata ad Alessandro Zarino, l'ex tronista non vuole incontrare la Burchielli in trasmissione

Al rientro la Cipollari ha esortato Veronica a chiamare Alessandro Zarino per comprendere quali fossero le sue intenzioni.

A questo punto la Burchielli si è allontanata per conversare telefonicamente con l'ex tronista. Tornata in trasmissione la ventunenne ha riferito che il ventottenne non si fida di lei e che sarebbe disposto ad incontrarla a Napoli ma non negli studi di Uomini e Donne. Una situazione che ha mandato in tilt Veronica in virtù anche delle accuse mosse da Tina.

Per superare l'impasse Maria De Filippi le ha riferito che può vedersi con Alessandro e che il faccia a faccia sarà ripreso dalle telecamere.

Al termine della registrazione la Burchielli non ha abbandonato il trono ed ha riferito di non avere ancora preso una decisione sull'incontro con Zarino.